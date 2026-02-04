Принцеса Кейт зворушила публіку на новому заході: з’явилося фото

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса відвідала кілька текстильних підприємств, щоб відзначити спадщину, творчість та майстерність валлійських виробників текстилю.

Вона була одягнена у штани від Victoria Beckham кольору орегано, доповнила їх в'язаним светром схожого відтінку, коричневими туфлями-човниками від Emmy London та сережками від Spells of Love. Також на Кейт було помаранчеве вовняне пальто з принтом, пошите на замовлення з тканини, виготовленої на фабриці, що надає вбранню глибокого значення.

Шанувальників захопив не так образ принцеси, хоча її хвалили за те, що вона прославляє британських дизайнерів та виробників, а миле фото з собакою, яке зробили під час візиту на сімейне підприємство Hiut Denim у Кардігані.

Кокер-спанієль, який схожий на собаку Уельських Орлу, дивився Кейт прямо в очі, коли принцеса присіла його погладити. Це мало дуже зворушливий вигляд.