Принцеса Кейт зворушила публіку на новому заході: з’явилося фото
Вчора дружина принца Вільяма вирушила до Західного Уельсу, щоб дізнатися більше про текстильну промисловість цієї країни.
Принцеса відвідала кілька текстильних підприємств, щоб відзначити спадщину, творчість та майстерність валлійських виробників текстилю.
Вона була одягнена у штани від Victoria Beckham кольору орегано, доповнила їх в'язаним светром схожого відтінку, коричневими туфлями-човниками від Emmy London та сережками від Spells of Love. Також на Кейт було помаранчеве вовняне пальто з принтом, пошите на замовлення з тканини, виготовленої на фабриці, що надає вбранню глибокого значення.
Шанувальників захопив не так образ принцеси, хоча її хвалили за те, що вона прославляє британських дизайнерів та виробників, а миле фото з собакою, яке зробили під час візиту на сімейне підприємство Hiut Denim у Кардігані.
Кокер-спанієль, який схожий на собаку Уельських Орлу, дивився Кейт прямо в очі, коли принцеса присіла його погладити. Це мало дуже зворушливий вигляд.