ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Фото в кольорі: милі кадри із сімейної літньої фотосесії принцеси Єлизавети та принца Філіпа з дітьми

Цю фотосесію сім’я влаштувала у саду Кларенс-гауса 8 серпня 1951 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Єлизавета та принц Філіп з дітьми

Принцеса Єлизавета і Принц Філіп з дітьми / © Associated Press

На фото знята на той момент майбутня королева Єлизавета II, її чоловік принц Філіп та їхні діти — принц Чарльз, якому три роки, і майже однорічна принцеса Анна. Знімки були зроблені на галявині в Кларенс-гаусі — зараз це сімейна резиденція короля Чарльза та королеви Камілли.

Це добре всім відомі чорно-білі кадри, де Єлизавета та Філіп мають такий щасливий вигляд. Ми знайшли один кольоровий кадр, на якому можна роздивитися і вбрання принцеси, яке вона обрала для літнього знімання.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп з дітьми Чарльзом і Анною, 1951 рік / © Associated Press

Принцеса Єлизавета і принц Філіп з дітьми Чарльзом і Анною, 1951 рік / © Associated Press

Принцеса Єлизавета і принц Філіп з дітьми Чарльзом і Анною, 1951 рік / © Associated Press

Принцеса Єлизавета і принц Філіп з дітьми Чарльзом і Анною, 1951 рік / © Associated Press

Єлизавета носила легку блакитну сукню з напівпрозорими рукавами, доповнивши її лаконічним укладанням та легким макіяжем і двома нитками перлів на шиї. Принц Філіп одягнув костюм. Він тримав на руках однорічну дочку принцесу Анну, одягнену в милу білу сукню. А поряд із Єлизаветою на покривалі сидів маленький Чарльз, одягнений у пісочний костюм і взутий у молочні шкіряні сандалії.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп з дітьми Чарльзом і Анною, 1951 рік / © Associated Press

Принцеса Єлизавета і принц Філіп з дітьми Чарльзом і Анною, 1951 рік / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно принцеса Анна відсвяткувала своє 75-річчя. З цієї нагоди палац поділився її новими портретними знімками.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie