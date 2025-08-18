- Дата публікації
Фото в кольорі: милі кадри із сімейної літньої фотосесії принцеси Єлизавети та принца Філіпа з дітьми
Цю фотосесію сім’я влаштувала у саду Кларенс-гауса 8 серпня 1951 року.
На фото знята на той момент майбутня королева Єлизавета II, її чоловік принц Філіп та їхні діти — принц Чарльз, якому три роки, і майже однорічна принцеса Анна. Знімки були зроблені на галявині в Кларенс-гаусі — зараз це сімейна резиденція короля Чарльза та королеви Камілли.
Це добре всім відомі чорно-білі кадри, де Єлизавета та Філіп мають такий щасливий вигляд. Ми знайшли один кольоровий кадр, на якому можна роздивитися і вбрання принцеси, яке вона обрала для літнього знімання.
Єлизавета носила легку блакитну сукню з напівпрозорими рукавами, доповнивши її лаконічним укладанням та легким макіяжем і двома нитками перлів на шиї. Принц Філіп одягнув костюм. Він тримав на руках однорічну дочку принцесу Анну, одягнену в милу білу сукню. А поряд із Єлизаветою на покривалі сидів маленький Чарльз, одягнений у пісочний костюм і взутий у молочні шкіряні сандалії.
Нагадаємо, нещодавно принцеса Анна відсвяткувала своє 75-річчя. З цієї нагоди палац поділився її новими портретними знімками.