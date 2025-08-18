Фото в кольорі: милі кадри із сімейної літньої фотосесії принцеси Єлизавети та принца Філіпа з дітьми

Принцеса Єлизавета і Принц Філіп з дітьми / © Associated Press

На фото знята на той момент майбутня королева Єлизавета II, її чоловік принц Філіп та їхні діти — принц Чарльз, якому три роки, і майже однорічна принцеса Анна. Знімки були зроблені на галявині в Кларенс-гаусі — зараз це сімейна резиденція короля Чарльза та королеви Камілли.

Це добре всім відомі чорно-білі кадри, де Єлизавета та Філіп мають такий щасливий вигляд. Ми знайшли один кольоровий кадр, на якому можна роздивитися і вбрання принцеси, яке вона обрала для літнього знімання.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп з дітьми Чарльзом і Анною, 1951 рік / © Associated Press

Єлизавета носила легку блакитну сукню з напівпрозорими рукавами, доповнивши її лаконічним укладанням та легким макіяжем і двома нитками перлів на шиї. Принц Філіп одягнув костюм. Він тримав на руках однорічну дочку принцесу Анну, одягнену в милу білу сукню. А поряд із Єлизаветою на покривалі сидів маленький Чарльз, одягнений у пісочний костюм і взутий у молочні шкіряні сандалії.

Нагадаємо, нещодавно принцеса Анна відсвяткувала своє 75-річчя. З цієї нагоди палац поділився її новими портретними знімками.