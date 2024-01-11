Фото, яке ви не бачили раніше: як принцеса Кейт на весіллі робила реверанс перед королевою Єлизаветою ІІ

Цьому знімку понад 12 років. Він був зроблений 29 квітня 2011 року в день весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Фото, яке раніше не було опубліковано, демонструє, як майбутня принцеса Уельська вперше в офіційному статусі вже майже герцогині Кембриджської (титул, яку вона отримала після весілля від королеви Єлизавети II), робить реверанс перед монархинею.

Вирушаючи до вівтаря у Вестмінстерському абатстві Кейт та Вільям зупинилися біля королеви Єлизавети II та принца Філіпа, щоб вклонитися та зробити реверанс. І хоча реверанс Кейт майже не видно, оскільки за нею стоїть її сестра Піппа, яка притримує шлейф весільної сукні нареченої, видно, що це саме реверанс. Принц Вільям поклонився головою.

Весілля принцеси Кейт і принца Вільяма, пара робить реверанс і уклін перед королевою Єлизаветою II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, цього року Кейт та Вільям Уельські відсвяткують вже 13-ту річницю від дня свого весілля. За цей час у пари народилося троє дітей – принц Джордж і Луї та принцеса Шарлотта.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

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