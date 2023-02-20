"Фото з Байденом мало би бути тут": пес Патрон прокоментував візит президента США до Києва

Пес Патрон опублікував в Instagram нову світлину. Собака-піротехнік позував поруч зі своєю лежанкою, на якій відпочивав кіт Вєня.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Він зазначив, що замість цього знімку мало би бути фото з президентом США Джо Байденом, який приїхав сьогодні до України. Але собака не знав про візит американського лідера.

Пес зізнався, що не засмучується, і сфотографується з ним під час святкування перемоги.

"Фото з Байденом… мало би бути тут. Але через секретну секретність я й не знав, що він приїде. Я відчував, навіть Вєню помив, і себе теж. Але я живу в Чернігові, а він приїхав у Київ.

Але я не засмучуюсь! Зустрінусь з ним під час святкування перемоги. Це не так вже й довго чекати. Хотів би йому подякувати особисто. Та й всім країнам і лідерам, що нас підтримують.

Але поки я маю тут майже всі країни вільного світу серед підписників - подякую першим ділом вам. Бо саме завдяки вашій рішучості ваші лідери пішли нам на зустріч.

Слава Україні! Слава всім відважним країнам світу, що разом з нами дають відсіч ворогу. Всім славний лизь", - написав собака.

Нагадаємо, пес Патрон показав своїх співмешканців.

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