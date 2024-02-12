Фото з карети: як принцесі Кейт допомогли впоратися з довгим шлейфом її сукні на весіллі з Вільямом

Цього року принц та принцеса Уельські відсвяткують уже 13-ту річницю від дня свого весілля.

Вони одружилися 29 квітня 2011 року, їхнє вінчання відбулося у Віндзорському замку. Кейт йшла до вівтаря у розкішній сукні від Модного дому Alexander McQueen, зшитій дизайнеркою Сарою Бертон.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

Сукня кольору слонової кістки була створена з мережива і атласу, на вимогу Кетрін на шовку не було жодних прикрас, крім квітів і трилисників з мережива. Шлейф сукні був близько 2,7 метрів, а загальна вартість вбрання становила близько 350 тисяч доларів.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

Вбрання було неймовірно красивим, але довгий шлейф не надавав йому зручності. Ми знайшли ще один неопублікований раніше кадр із весілля Кейт та Вільяма, де видно, як майбутня принцеса виходить з карети і їй допомагають витягнути звідти шлейф її сукні. Принц Вільям стоїть поруч, тримаючи свою наречену за руку та спостерігає за процесом.

Принцеса Уельська в день свого весілля з принцом Вільямом, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

До речі, в день весілля на голові Кетрін мала тіару Cartier Halo і розкішні сережки, подаровані нареченій її батьками на честь весілля.

Нагадаємо, раніше ми показували, які тіари одягали на весілля королівські наречені.

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