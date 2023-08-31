Фото з Парижа: який вигляд має сьогодні місце, де загинула принцеса Діана

Цього дня 26 років тому загинула принцеса Уельська Діана.

Вона розбилася в автокатастрофі 31 серпня 1997 року у тунелі Pont de l'Alma у Парижі. Принцеса їхала в автівці на задньому сидінні разом зі своїм коханцем Доді-аль-Файєд, вони обоє не були пристебнуті пасками безпеки.

Місце у Парижі, де розбилася принцеса Діана / Фото: lady.tsn.ua

Повідомлялося, що Доді та водій Мерседес-Бенц S280 Анрі Поль, були оголошені загиблими на місці події, принцеса Діана була доставлена до лікарні, де померла, а охоронець Діани та Аль-Файєда, Тревор Ріс-Джонс, єдиний, хто залишився живим.

Місце у Парижі, де розбилася принцеса Діана / Фото: lady.tsn.ua

Ми зробили кілька фотографій того місця, де загинула принцеса Діана в Парижі і хочемо показати вам, який вигляд має пам'ятник, який поставили на тому місці на її честь. Люди досі щороку несуть туди квіти.

Місце у Парижі, де розбилася принцеса Діана / Фото: lady.tsn.ua

Місце у Парижі, де розбилася принцеса Діана / Фото: lady.tsn.ua

Нагадаємо, раніше ми згадували, якими були останні слова принцеси Діани перед смертю.

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