Фото з Парижа: який вигляд має сьогодні місце, де загинула принцеса Діана

Цього дня 26 років тому загинула принцеса Уельська Діана.
Вона розбилася в автокатастрофі 31 серпня 1997 року у тунелі Pont de l'Alma у Парижі. Принцеса їхала в автівці на задньому сидінні разом зі своїм коханцем Доді-аль-Файєд, вони обоє не були пристебнуті пасками безпеки.
Повідомлялося, що Доді та водій Мерседес-Бенц S280 Анрі Поль, були оголошені загиблими на місці події, принцеса Діана була доставлена до лікарні, де померла, а охоронець Діани та Аль-Файєда, Тревор Ріс-Джонс, єдиний, хто залишився живим.
Ми зробили кілька фотографій того місця, де загинула принцеса Діана в Парижі і хочемо показати вам, який вигляд має пам'ятник, який поставили на тому місці на її честь. Люди досі щороку несуть туди квіти.
Нагадаємо, раніше ми згадували, якими були останні слова принцеси Діани перед смертю.
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