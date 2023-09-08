Знімок із села: пес Патрон сфотографувався з качками, які плавали в кориті

Пес Патрон показав підписникам в Instagram світлину, зроблену в селі. На ній собака зазнімкований поряд із качками, які купаються у кориті з водою. Патрон із зацікавленістю дивиться на свійських птахів.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Качечки! Живі, у своєму середовищі. Тась-тась-тась у воді. Хотів погратись та чомусь мені не дозволили. Може тому, що я резинових гризу. То від гріха подалі, як то кажуть. Всім качиний лизь. Такий милий, такий чудовий!" – підписав знімок собака.

Нагадаємо, свій день народження пес Патрон відсвяткував у патріотичній вишиванці – жовтій сорочці з синім коміром і синьо-жовтою вишивкою, на шиї у нього був синьо-жовтий метелик.

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