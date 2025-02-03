Фото захоплюють: принцеса Леонор взяла участь у навчаннях під час морського круїзу

Спадкоємицю іспанського престолу – принцесу Леонор – зазнімкували під час маневрів на борту навчального судна "Хуан Себастьян де Елькано".
Після завершення плавання з Кадісу на Канарські острови Леонор та її однокурсники зроблять наступну зупинку у Бразилії. Це буде 14 лютого. Бразилія – одна з восьми країн, де вони планують зупинитися протягом наступних п'яти місяців її навчання на гардемарина.
Раніше іспанський королівський палац показував відео, як принцеса та її однокурсники виконували вправи, як-от підйом на щогли, захоплення вітрил, позиціонування за допомогою секстанту або підготовка та обслуговування корабля під час їхнього шестимісячного морського круїзу, що стартував у середині січня.
До Іспанії судно повернеться за пів року. Тож на публічних заходах іспанської королівської сім'ї ми побачимо Леонор ще нескоро. Тим часом її молодша сестра – інфанта Софія – продовжує навчання в коледжі в Уельсі і також не часто приїздить до Мадрида.
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