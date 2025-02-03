Фото захоплюють: принцеса Леонор взяла участь у навчаннях під час морського круїзу

Після завершення плавання з Кадісу на Канарські острови Леонор та її однокурсники зроблять наступну зупинку у Бразилії. Це буде 14 лютого. Бразилія – одна з восьми країн, де вони планують зупинитися протягом наступних п'яти місяців її навчання на гардемарина.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Раніше іспанський королівський палац показував відео, як принцеса та її однокурсники виконували вправи, як-от підйом на щогли, захоплення вітрил, позиціонування за допомогою секстанту або підготовка та обслуговування корабля під час їхнього шестимісячного морського круїзу, що стартував у середині січня.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

До Іспанії судно повернеться за пів року. Тож на публічних заходах іспанської королівської сім'ї ми побачимо Леонор ще нескоро. Тим часом її молодша сестра – інфанта Софія – продовжує навчання в коледжі в Уельсі і також не часто приїздить до Мадрида.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи іспанської принцеси Леонор (9 фото)