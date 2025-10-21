- Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв
Фото з’явилося в соцмережі: королева Летиція сходила з чоловіком до ресторану в Брюсселі
Кілька тижнів тому король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція здійснили коротку поїздку до Бельгії.
Вони прибули, щоб відкрити фестиваль Europalia, який цього року присвячений Іспанії. До програми їхнього візиту також входила зустріч із бельгійськими колегами — королем Філіпом та королевою Матильдою.
Летиція та Філіп VI приїхали на день раніше та повечеряли у ресторані з іспанським колоритом Hispania Brussels.
Ресторан опублікував у своєму акаунті в Instagram раніше неопубліковану фотографію королеви Летиції, подякувавши їй за візит.
«Минулого тижня ми мали честь приймати Їхніх Величностей Короля та Королеву Іспанії у Hispania Brussels. Це був особливий момент з Її Величністю Королевою, Адріаном і Альданою, невід’ємною частиною нашої команди», — йшлося в підписі.
Вже наступного дня король і королева розпочали свій день у Королівському палаці у Брюсселі, де зустрілися з Філіпом та Матильдою, які влаштували для них приватний обід.