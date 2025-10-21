ТСН у соціальних мережах

Фото з’явилося в соцмережі: королева Летиція сходила з чоловіком до ресторану в Брюсселі

Кілька тижнів тому король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція здійснили коротку поїздку до Бельгії.

Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Вони прибули, щоб відкрити фестиваль Europalia, який цього року присвячений Іспанії. До програми їхнього візиту також входила зустріч із бельгійськими колегами — королем Філіпом та королевою Матильдою.

Летиція та Філіп VI приїхали на день раніше та повечеряли у ресторані з іспанським колоритом Hispania Brussels.

Королева Летиція в ресторані Hispania Brussels в Брюсселі

Королева Летиція в ресторані Hispania Brussels в Брюсселі

Ресторан опублікував у своєму акаунті в Instagram раніше неопубліковану фотографію королеви Летиції, подякувавши їй за візит.

«Минулого тижня ми мали честь приймати Їхніх Величностей Короля та Королеву Іспанії у Hispania Brussels. Це був особливий момент з Її Величністю Королевою, Адріаном і Альданою, невід’ємною частиною нашої команди», — йшлося в підписі.

Вже наступного дня король і королева розпочали свій день у Королівському палаці у Брюсселі, де зустрілися з Філіпом та Матильдою, які влаштували для них приватний обід.

Король Бельгії Філіп і королева Іспанії Летиція / © Getty Images

Король Бельгії Філіп і королева Іспанії Летиція / © Getty Images

