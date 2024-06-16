Фото зробила Кейт: в акаунті Уельських опублікували знімок принца Вільяма з дітьми на честь Дня батька

У третю неділю червня у світі відзначається День батька.

В акаунті принца та принцеси Уельських з цього приводу поділилися одразу кількома світлинами.

Спершу опублікували фото Чарльза та його старшого сина Вільяма. На фото маленькому принцу Вільяму не більше двох років. Білявий хлопчик грається з м'ячем у дворі одного з маєтків тодішніх принца та принцеси Уельських. У підписі до фото написано:

"Щасливого дня батька, па".

Також в акаунті запостили і нове фото, зроблене принцесою Кейт. На ньому її чоловіка принца Вільяма зображено на пляжі, в оточенні трьох дітей – Джорджа, Шарлотти та Луї. Усі четверо стоять спиною до камери. А в підписі написано:

"Ми любимо тебе, тату. З Днем батька G, C&L

Фото принцеса Уельська, 2024".

Букінгемський палац також поділився зворушливим відео, в якому показав архівні кадри короля Георга VI з онуками та принца Філіпа з дітьми.

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