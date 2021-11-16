Фотограф Кріс Флойд згадав, як знімав фотосет до 10-річчя весілля для Кейт та Вільяма

Сьогодні виповнюється одинадцять років від дня заручин Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

Пара оголосила про це 16 листопада 2010 року. Того ж дня були представлені чудові фотографії. Кейт з'явилася перед камерами у синій сукні, яка гарно підкреслювала її талію. А зачіску для майбутньої герцогині Кембриджської зробив стиліст Джеймс Прайс. Журналістам він тоді сказав, що це було найбільш захопливе укладання в його житті. А 23 листопада весь світ дізнався, що королівське весілля відбудеться 29 квітня 2011 року.

У квітні 2021 року, коли пара святкувала десятиліття від дня свого весілля, вони за традицією поділилися на своїй сторінці в Instagram новими знімками, автором яких став британський фотограф Кріс Флойд. Журналістам видання Hello! тоді вдалося дізнатися, як це було фотографувати королівську пару у їхній резиденції у Кенсінгтонському палаці. На Кетрін тоді була сукня від бренду Ghost, а також нова підвіска від Asprey, волосся укладене красивими кучерями, а на обличчі макіяж.

"Це була справжня честь", — зізнався фотограф. Він нервував, як і перед будь-яким зніманням, але Вільям та Кейт змусили Кріса почуватися невимушено. "Ми просто чудово провели час. Ми зібралися разом на час знімань, і протягом п'яти хвилин я зміг бути самим собою. Я думаю, що вони також були самими собою", — каже він. "І на той час вони були просто ще однією парою людей, яких я фотографував. Я просто забув, де я був і з ким я був, і я просто фотографував пару, яка святкувала свої десяті роковини весілля. Навколо нікого не було, були тільки я і вони, і ми справді чудово провели час", — сказав Кріс.

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