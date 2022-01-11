Фотограф, який знімав портрети для Кейт Міддлтон, розповів, яке фото найбільше сподобалося її чоловікові Вільяму та дітям

Фешн-фотограф Паоло Роверсі, який зробив чудові портрети Кейт Міддлтон, опубліковані до дня її народження, дав інтерв'ю італійській газеті.
Він поспілкувався з журналістами газети Corriere della Sera і розповів, який із трьох опублікованих знімків найбільше сподобався чоловікові Кетрін – принцу Вільяму та їхнім трьом дітям – Джорджу, Шарлотті та Луї.
На чорно-білому знімку Кейт зображена великим планом у білій сукні від Alexander McQueen з рюшами на плечах. Це той самий знімок, під яким герцогиня Кетрін опублікувала пост подяки за привітання з її 40-річним ювілеєм.
Фотограф також розповів, що відбирали три знімки досить довго. Знімання відбулося у листопаді, а у грудні кількість відібраних знімків із 250 скоротилася до 70-ти. Фотографував Паоло Кетрін при природному освітленні з максимально природним макіяжем та красивим легким укладанням.
Герцогиня Кембриджська доповнила три свої образи особливими сережками принцеси Діани, а також королеви Єлизавети II. Зазначимо, що три нових портрети, які були випущені з нагоди дня народження Кейт, будуть показані спільноті у трьох значущих місцях: Беркшир, Сент-Ендрюс та Англсі, в рамках загальнонаціональної виставки @NationalPortraitGallery "Повернення додому" напередодні відкриття галереї 2023 року.
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