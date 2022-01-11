Фотограф, який знімав портрети для Кейт Міддлтон, розповів, яке фото найбільше сподобалося її чоловікові Вільяму та дітям

Фотограф, який знімав портрети для Кейт Міддлтон, розповів, яке фото найбільше сподобалося її чоловікові Вільяму та дітям

Фешн-фотограф Паоло Роверсі, який зробив чудові портрети Кейт Міддлтон, опубліковані до дня її народження, дав інтерв'ю італійській газеті.

Він поспілкувався з журналістами газети Corriere della Sera і розповів, який із трьох опублікованих знімків найбільше сподобався чоловікові Кетрін – принцу Вільяму та їхнім трьом дітям – Джорджу, Шарлотті та Луї.

На чорно-білому знімку Кейт зображена великим планом у білій сукні від Alexander McQueen з рюшами на плечах. Це той самий знімок, під яким герцогиня Кетрін опублікувала пост подяки за привітання з її 40-річним ювілеєм.

Фотограф також розповів, що відбирали три знімки досить довго. Знімання відбулося у листопаді, а у грудні кількість відібраних знімків із 250 скоротилася до 70-ти. Фотографував Паоло Кетрін при природному освітленні з максимально природним макіяжем та красивим легким укладанням.

Герцогиня Кембриджська доповнила три свої образи особливими сережками принцеси Діани, а також королеви Єлизавети II. Зазначимо, що три нових портрети, які були випущені з нагоди дня народження Кейт, будуть показані спільноті у трьох значущих місцях: Беркшир, Сент-Ендрюс та Англсі, в рамках загальнонаціональної виставки @NationalPortraitGallery "Повернення додому" напередодні відкриття галереї 2023 року.

Герцогиня Кейт і принц Вільям на прем'єрі Джеймса Бонда / Associated Press

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