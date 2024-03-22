Фотограф, який знімав заручальну фотосесію Кейт і Вільяма, пояснив, чому принцесу розкритикували за фотошоп

Відомо, що цей знімок також було передано до кількох міжнародних фотоагентств, які згодом видалили його зі своїх сайтів через те, що фото спотворює дійсність.

Фотограф Бен Стенсолл, який працює в AFP, одному з перших міжнародних агентств, яке опублікувало повідомлення про видалення фотографії принцеси Уельської, розповів, що ж насправді було не так із цим знімком, за який Кейт довелося перепрошувати, пише Hello!.

Принцеса Уельська опублікувала сторіз / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Є кілька зон на зображенны, які мають такий вигляд, ніби їх підробили. Блискавка на топі Кейт, рукав Шарлотти, волосся Шарлотти. З образу явно щось додавали або забирали. Таким чином, фотографія принцеси виходить за межі того, що ми називаємо методами "темної кімнати", коли за необхідності трохи освітлюють або притуплюють зображення. Але насправді це все, що може статися з фото. Додавання або видалення чогось на зображенні або з нього - це дійсно заборонена зона, тому що це, насправді, обман клієнта. У нас в AFP є служба перевірки фактів, яка перевіряє весь контент, що надається нами, щоб переконатися в його справжності. Якби принцеса використала це фото для своїх соціальних мереж або для особистого використання, то це було б нормально. Але якщо ви передаєте його світовим ЗМІ, які несуть етичну відповідальність перед своїми клієнтами, тоді вам справді слід поважати їх", – прокоментував фотограф.

Бен поміркував про те, навіщо було випущено цю фотографію і, що могла зробити Кетрін, щоб уникнути скандалу.

Принцеса Уельська з принцом Вільямом та дітьми / Фото: Associated Press

"Я думаю, що метою цього зображення було придушення будь-яких чуток про здоров'я принцеси, але підробивши зображення та представивши його світовим засобам масової інформації, я думаю, все, що вони зробили, це збільшили невизначеність і додали ще більше чуток".

"Я вважаю, ви або робите це автентично, або просто не робите цього взагалі. Якщо вони відчували необхідність випустити фотографію, то їм слід було випустити ту, яка була справжньою. Також легко вона могла б сфотографувати дітей і сказати: "Привіт усім, я почуваюся краще. Я встала та "граюся" з камерою. Ось фотографія дітей". Можливо, це було б кращою ідеєю. Але знову ж таки, ми не знаємо, чи це було повністю її рішенням, чи воно було запропоновано", — коментує фотограф.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Бен Стенсолл знімав фотосесію Кейт та Вільяму на честь їхніх заручин, а також народження принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, весілля принца Гаррі та Меган Маркл, та похорон королеви Єлизавети II.

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