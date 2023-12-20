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Фотограф, який зробив різдвяне фото Уельських, розповів, як відбувалося знімання

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Фотограф, який зробив різдвяне фото Уельських, розповів, як відбувалося знімання

Принц і принцеса Уельські з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї / Фото: Getty Images

Королівський фотограф розповів про те, як відбувалося знімання фотосесії принца та принцеси Уельських, знімок з якого вони представили у своїй різдвяній листівці.

Фотограф Джош Шиннер, який зробив різдвяний портрет принца та принцеси Уельських, розкрив закулісні подробиці знімання, заявивши, що воно проходило в невимушеній і веселій атмосфері.

В Instagram він також поділився ескізом сім'ї, який намалював, намагаючись зрозуміти, які пози найкраще підходять для композиції.

"Я давно відмовився від спроб малювати обличчя, і мені здалося, що спроба намалювати @princeandprincessofwales — це щось, що може закінчитися лише жахливим провалом, але це була відправна точка для фінальної композиції", — зазначив Шиннер.

Говорячи про атмосферу того дня, він написав: "Було дуже приємно фотографувати принца та принцесу Уельських та їхню родину для цьогорічного різдвяного портрета".

"Без сумніву, це було одне з найрозслабленіших і найприємніших занять, які у мене колись були, і тепер у мене є абсолютно новий набір жартів завдяки дітям… Щиро вдячний @princeandprincessofwales за те, що запросили мене", — написав фотограф.

Принц і принцеса Уельські з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї / © Getty Images
Принц і принцеса Уельські з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї / Фото: Getty Images

Подробиці цих жартів Джош відмовився розкривати.

"Боюся, залишу це собі!" — написав він у відповідь коментаторові, який запитав, який жарт "найсмішніший".

Багато хто поспішив у коментарях привітати Джоша з його приголомшливою роботою з королівською родиною.

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Дата публікації
Перегляди
381
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