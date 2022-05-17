Фотографи зазнімкували, як королева Єлизавета II непомітно підфарбовувала губи на шоу у Віндзорі

Нещодавня поява Її Величності на публіці викликала багато емоцій у шанувальників монархині. Вперше за два місяці Єлизавета II з'явилася на масштабному публічному заході та мала чудовий вигляд.
Попри проблеми з мобільністю, які у неї виникли на 96-му році життя, монархиня знайшла в собі сили особисто відвідати Королівську Віндзорську кінну виставку, а наступного дня і спеціально підготовлене до її платинового ювілею шоу.
Під час прибуття Її Величності публіка аплодувала стоячи. Коли королева зайняла своє місце в залі камери зафільмували, як вона непомітно для оточуючих підфарбовує губи рожевою губною помадою, яку завжди носить з собою в сумці. Єлизавета II неодноразово була помічена за цим заняттям, варто зазначити, що фарбувати губи вона вміє навіть без дзеркала.
Хоча ми не знаємо точного відтінку помади королеви, але багатьом цікаво дізнатися, що це за помада. Відомо, що Єлизавета II надає перевагу помадам бренду Elizabeth Arden, що символічно, а також любить бренд Clarins.
Ходять чутки, що саме Clarins молода королева доручила створити червону помаду для своєї коронації 1953 року.
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