Фотографи зазнімкували, як королева Єлизавета II непомітно підфарбовувала губи на шоу у Віндзорі

Нещодавня поява Її Величності на публіці викликала багато емоцій у шанувальників монархині. Вперше за два місяці Єлизавета II з'явилася на масштабному публічному заході та мала чудовий вигляд.

Попри проблеми з мобільністю, які у неї виникли на 96-му році життя, монархиня знайшла в собі сили особисто відвідати Королівську Віндзорську кінну виставку, а наступного дня і спеціально підготовлене до її платинового ювілею шоу.

Під час прибуття Її Величності публіка аплодувала стоячи. Коли королева зайняла своє місце в залі камери зафільмували, як вона непомітно для оточуючих підфарбовує губи рожевою губною помадою, яку завжди носить з собою в сумці. Єлизавета II неодноразово була помічена за цим заняттям, варто зазначити, що фарбувати губи вона вміє навіть без дзеркала.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Хоча ми не знаємо точного відтінку помади королеви, але багатьом цікаво дізнатися, що це за помада. Відомо, що Єлизавета II надає перевагу помадам бренду Elizabeth Arden, що символічно, а також любить бренд Clarins.

Ходять чутки, що саме Clarins молода королева доручила створити червону помаду для своєї коронації 1953 року.

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

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