Фотограф поділився ще одним неопублікованим знімком принца Луї Уельського

Реклама

Королівська родина опублікувала чудову фотографію принца Луї, який сьогодні святкує свій восьмий день народження. Знімок було зроблено королівським фотографом Меттом Портеусом. Хоча принцеса Кейт іноді сама фотографує своїх дітей на дні народження, цього року вона довірила знімок шанованому фотографу.

Пізніше Кенсінгтонський палац поділився і відео, знятим Портеусом. А сам фотограф опублікував ще одну світлину юного іменинника.

Метт Портеус став улюбленцем королівської сім'ї, регулярно роблячи знімки принца та принцеси, а також їхніх дітей принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї протягом уже семи років.

Реклама

Цей знімок принца Луї був зроблений під час сімейного відпочинку в Корнуоллі на початку цього місяця, коли сім'я була на весняних канікулах.

