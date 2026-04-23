ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

Фотограф поділився ще одним неопублікованим знімком принца Луї Уельського

Фотограф Метт Портеус поділився ще однією не опублікованою королівською родиною світлиною принца Луї Уельського — іменинника сьогоднішнього дня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принц Луї, фото: instagram.com/mattporteous

Принц Луї, фото: instagram.com/mattporteous

Королівська родина опублікувала чудову фотографію принца Луї, який сьогодні святкує свій восьмий день народження. Знімок було зроблено королівським фотографом Меттом Портеусом. Хоча принцеса Кейт іноді сама фотографує своїх дітей на дні народження, цього року вона довірила знімок шанованому фотографу.

Пізніше Кенсінгтонський палац поділився і відео, знятим Портеусом. А сам фотограф опублікував ще одну світлину юного іменинника.

Принц Луї, фото: instagram.com/mattporteous

Принц Луї, фото: instagram.com/mattporteous

Метт Портеус став улюбленцем королівської сім'ї, регулярно роблячи знімки принца та принцеси, а також їхніх дітей принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї протягом уже семи років.

Цей знімок принца Луї був зроблений під час сімейного відпочинку в Корнуоллі на початку цього місяця, коли сім'я була на весняних канікулах.

Раніше ми також зібрали кумедні конфузи, які відбувалися з принцом Луї під час світських заходів.

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie