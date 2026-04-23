Фотограф поділився ще одним неопублікованим знімком принца Луї Уельського
Фотограф Метт Портеус поділився ще однією не опублікованою королівською родиною світлиною принца Луї Уельського — іменинника сьогоднішнього дня.
Королівська родина опублікувала чудову фотографію принца Луї, який сьогодні святкує свій восьмий день народження. Знімок було зроблено королівським фотографом Меттом Портеусом. Хоча принцеса Кейт іноді сама фотографує своїх дітей на дні народження, цього року вона довірила знімок шанованому фотографу.
Пізніше Кенсінгтонський палац поділився і відео, знятим Портеусом. А сам фотограф опублікував ще одну світлину юного іменинника.
Метт Портеус став улюбленцем королівської сім'ї, регулярно роблячи знімки принца та принцеси, а також їхніх дітей принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї протягом уже семи років.
Цей знімок принца Луї був зроблений під час сімейного відпочинку в Корнуоллі на початку цього місяця, коли сім'я була на весняних канікулах.
Раніше ми також зібрали кумедні конфузи, які відбувалися з принцом Луї під час світських заходів.