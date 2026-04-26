- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 1 хв
Фотографка з Австралії розповіла, якими побачила насправді Меган та Гаррі
Герцог і герцогиня Сассекські нещодавно повернулися з поїздки Австралією.
Фотографка з Мельбурна, Тіффані Гарві, яка провела з ними деякий час під час їхнього культурного туру з організацією Koorie Heritage Trust в Австралії, була вражена тим, наскільки доброзичливою виявилася пара, особливо тим, як вони погоджувалися на кожну фотографію з представниками громадськості.
Вона також високо оцінила те, як вони взаємодіяли з простими людьми, зокрема задовольняли всі прохання про фотографування.
Тіффані написала у Facebook:
«Мене запросили офіційно сфотографувати герцога та герцогиню Сассекських, Гаррі та Меган, під час їхнього культурного туру з фондом Koorie Heritage Trust. Якими б не були ваші думки про британську королівську сім'ю, ці двоє були просто чарівними і неймовірно привабливими».
"Вони погоджувалися на кожну фотографію з публікою і обидва зупинялися, щоб погратися і поспілкуватися з кожною дитиною, яка зустрічалася на їхньому шляху", - написала фотографка, цитує її express.
Меган і Гаррі провели в Австралії майже тиждень, після чого герцогиня Сассекська поділилася у себе в Instagram підсумковим відео.
Після цієї поїздки принц Гаррі, нагадаємо, знову відвідав Україну.