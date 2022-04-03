Французька акторка прийшла на фотокол у світшоті у кольорах українського прапора

Французька акторка Селін Саллет продемонструвала свою підтримку Україні.
41-річна француженка з'явилася на фотоколі Infiniti під час 5-го Каннського фестивалю 3 квітня 2022 року в Каннах у жовто-блакитному світшоті у кольорах українського прапора та джинсах.
Таким чином, Селін хотіла показати, що підтримує українців під час страшної війни, терору та геноциду, які розв'язала на території України Російська Федерація.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Український дизайнер Руслан Багінський запустив акцію на підтримку України і попросив усіх відповісти на три запитання про Україну, українців та свободу.
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