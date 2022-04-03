Французька акторка прийшла на фотокол у світшоті у кольорах українського прапора

Французька акторка прийшла на фотокол у світшоті у кольорах українського прапора

Французька акторка Селін Саллет продемонструвала свою підтримку Україні.

41-річна француженка з'явилася на фотоколі Infiniti під час 5-го Каннського фестивалю 3 квітня 2022 року в Каннах у жовто-блакитному світшоті у кольорах українського прапора та джинсах.

Селін Саллетт / Getty Images

Таким чином, Селін хотіла показати, що підтримує українців під час страшної війни, терору та геноциду, які розв'язала на території України Російська Федерація.

Селін Саллетт / Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що Український дизайнер Руслан Багінський запустив акцію на підтримку України і попросив усіх відповісти на три запитання про Україну, українців та свободу.

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