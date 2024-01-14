Фредеріка X офіційно проголошено королем Данії, а його дружину Мері – королевою: фото з церемонії

Кронпринца Фредеріка було проголошено королем з балкону палацу Крістіансборг прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Його мати королева Маргрета II все ще залишається королевою, але вже не править. У новорічну ніч вона заявила, що зрікається трону на користь старшого сина, посилаючись на проблеми зі здоров'ям.
Королева Маргрете II стала першою монархинею Данії, що зрікся престолу майже за 900 років, коли вона передала трон своєму синові, що став королем Фредеріком X.
Маргрете, яка правила 52 роки, підписала офіційну декларацію о 14:00 на засіданні Державної ради. Потім вона встала зі стільця і проголосила: "Боже, бережи короля!" Фредерік був присутній і сидів на чолі столу, поряд зі своїм старшим сином і тепер спадкоємцем данського престолу - принцом Крістіаном.
Пізніше новий монрах був офіційно проголошений королем із балкона королівського палацу Крістіансборг у Копенгагені. На балконі до нього приєдналася дружина – тепер королева-консорт Мері та четверо дітей – принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принцеса Жозефіна та принц Вінсент.
Публіка, що зібралася біля палацу, захоплено тріумфувала. Фредерік помітно нервував, коли виголошував промову. Потім до нього приєдналася родина. Наприкінці Фредерік і Мері злилися в поцілунку, і публіка почала голосніше аплодувати.
Маргрете II заявляла, що зрікається трону через проблеми зі здоров'ям, але в пресі також з'являлася інформація, що справжньою причиною такого її рішення було лише одне бажання – зберегти шлюб сина, якого раніше підозрювали у зраді.
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