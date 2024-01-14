Фредеріка X офіційно проголошено королем Данії, а його дружину Мері – королевою: фото з церемонії

Його мати королева Маргрета II все ще залишається королевою, але вже не править. У новорічну ніч вона заявила, що зрікається трону на користь старшого сина, посилаючись на проблеми зі здоров'ям.

Маргрете II від сьогодні більше не королева Данії / Фото: Associated Press

Королева Маргрете II стала першою монархинею Данії, що зрікся престолу майже за 900 років, коли вона передала трон своєму синові, що став королем Фредеріком X.

Фредерік X став новим королем Данії на церемонії, що відбулася на балконі палацу Крістіансборг / Фото: Associated Press

Маргрете, яка правила 52 роки, підписала офіційну декларацію о 14:00 на засіданні Державної ради. Потім вона встала зі стільця і проголосила: "Боже, бережи короля!" Фредерік був присутній і сидів на чолі столу, поряд зі своїм старшим сином і тепер спадкоємцем данського престолу - принцом Крістіаном.

Пізніше новий монрах був офіційно проголошений королем із балкона королівського палацу Крістіансборг у Копенгагені. На балконі до нього приєдналася дружина – тепер королева-консорт Мері та четверо дітей – принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принцеса Жозефіна та принц Вінсент.

Фредерік X став новим королем Данії на церемонії, що пройшла на балконі палацу Крістіансборг / Фото: Associated Press

Публіка, що зібралася біля палацу, захоплено тріумфувала. Фредерік помітно нервував, коли виголошував промову. Потім до нього приєдналася родина. Наприкінці Фредерік і Мері злилися в поцілунку, і публіка почала голосніше аплодувати.

Фредерік X став новим королем Данії на церемонії, що пройшла на балконі палацу Крістіансборг / Фото: Associated Press

Маргрете II заявляла, що зрікається трону через проблеми зі здоров'ям, але в пресі також з'являлася інформація, що справжньою причиною такого її рішення було лише одне бажання – зберегти шлюб сина, якого раніше підозрювали у зраді.

Фредерік X став новим королем Данії на церемонії, що пройшла на балконі палацу Крістіансборг / Фото: Associated Press

Фредерік X став новим королем Данії на церемонії, що пройшла на балконі палацу Крістіансборг / Фото: Associated Press

Король Фредерік X та королева Мері з дітьми / Фото: Associated Press

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