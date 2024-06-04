Френсіс Шанд Кідд: як мати принцеси Діани покинула дітей заради нового коханця і помирала на самоті

3 червня виповнилося 20 років від дня смерті Френсіс Шанд Кідд – матері принцеси Діани та бабусі принців Вільяма та Гаррі.

Вона була дочкою Моріса Роша, 4-го барона Фермоя та дружиною Джона Спенсера, 8-го графа Спенсера, від якого народила п'ятьох дітей, включаючи Діану, принцесу Уельську.

Френсіс Шанд Кідд, 1969 рік / Фото: Getty Images

Їхнє вінчання відбулося 1 червня 1954 року у Вестмінстерському абатстві, на церемонії були присутні і королева Єлизавета II з чоловіком принцом Філіпом. 18-річна Френсіс стала наймолодшою нареченою в абатстві після 1893 року. Цей шлюб не був щасливим. У ньому народилося троє доньок (Сара, Джейн та Діана) та два сини (старший Джон помер під час пологів) та молодший Чарльз. Чоловік Френсіс міг бути жорстоким із дружиною та дітьми, часто піднімав на неї руку, про що його дочка Діана розповідала у своїй автобіографії "Діана. Справжня історія з її вуст".

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

1967 року, коли молодшій дитині подружжя було три роки, Френсіс залишила чоловіка і пішла до коханця — Пітера Шанда Кідда, бізнесмена з Австралії. А ще за два роки Спенсери розлучилися. Граф Спенсер відсудив дітей у дружини та виховував (якщо це можна так назвати) п'ятьох дітей сам.

1975 року Джон Спенсер успадкував графський титул, а 1976-го одружився вдруге з Рейн Маккоркодейл, яка стала новою графинею Спенсер.

Діана, принцеса Уельська, обідає зі своєю мачухою Рейн Спенсер у готелі Connaught у Мейфері / Фото: Getty Images

Розкол сім'ї призвів до складних стосунків Френсіс із молодшою дочкою Діаною. Як згадував брат Діани Чарльз: "Збираючи речі перед від'їздом, вона пообіцяла Діані, що повернеться, щоб провідати її. Діана чекала на порозі, але вона так і не прийшла. Наш батько був тихим, постійним джерелом любові, але наша мати не була створена для материнства … вона не могла цього зробити. Вона була закохана в когось іншого, по-справжньому захоплена", – згадує історію Daily Mail.

Принцеса Уельська стоїть зі своєю матір'ю місіс Шанд Кід у церкві, де її брат, віконт Олторп, одружується з Вікторією Локвуд 15 вересня 1989 року в Лондоні / Фото: Getty Images

А коли Френсіс сказала в інтерв'ю за кілька місяців до смерті дочки, що це "цілком чудово", що її позбавили титулу Її Королівської Високості після розлучення з тодішнім принцом Чарльзом, Діана більше ніколи з нею не розмовляла.

Похорон Діани, принцеси Уельської, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Джейн Феллоуз, місіс Френсіс Шанд Кідд та леді Сара Маккоркодейл (зліва направо) / Фото: Getty Images

1988 року другий чоловік Френсіс пішов від неї до молодшої жінки майже через 20 років шлюбу. Мати Діани знайшла втіху у релігії. Вона прийняла католицизм у віці 58 років та присвятила своє життя церкві.

Френсіс Шанд Кідд / Фото: Getty Images

Френсіс продовжувала жити спокійним життям після смерті Діани, у неї розвинулася хвороба Паркінсона та рак мозку. Вона померла у віці 68 років, 3 червня 2004 року у своєму будинку в Шотландії. На її похороні 10 червня були присутні її онуки принци Вільям і Гаррі.

Принци Вільям і Гаррі зі своєю кузиною Лорою Феллоуз на похороні своєї бабусі Френсіс Шанд Кідд у соборі Святого Колумби / Фото: Getty Images

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