Френсіс Шанд Кідд: як мати принцеси Діани покинула дітей заради нового коханця і помирала на самоті

3 червня виповнилося 20 років від дня смерті Френсіс Шанд Кідд – матері принцеси Діани та бабусі принців Вільяма та Гаррі.
Вона була дочкою Моріса Роша, 4-го барона Фермоя та дружиною Джона Спенсера, 8-го графа Спенсера, від якого народила п'ятьох дітей, включаючи Діану, принцесу Уельську.
Їхнє вінчання відбулося 1 червня 1954 року у Вестмінстерському абатстві, на церемонії були присутні і королева Єлизавета II з чоловіком принцом Філіпом. 18-річна Френсіс стала наймолодшою нареченою в абатстві після 1893 року. Цей шлюб не був щасливим. У ньому народилося троє доньок (Сара, Джейн та Діана) та два сини (старший Джон помер під час пологів) та молодший Чарльз. Чоловік Френсіс міг бути жорстоким із дружиною та дітьми, часто піднімав на неї руку, про що його дочка Діана розповідала у своїй автобіографії "Діана. Справжня історія з її вуст".
1967 року, коли молодшій дитині подружжя було три роки, Френсіс залишила чоловіка і пішла до коханця — Пітера Шанда Кідда, бізнесмена з Австралії. А ще за два роки Спенсери розлучилися. Граф Спенсер відсудив дітей у дружини та виховував (якщо це можна так назвати) п'ятьох дітей сам.
1975 року Джон Спенсер успадкував графський титул, а 1976-го одружився вдруге з Рейн Маккоркодейл, яка стала новою графинею Спенсер.
Розкол сім'ї призвів до складних стосунків Френсіс із молодшою дочкою Діаною. Як згадував брат Діани Чарльз: "Збираючи речі перед від'їздом, вона пообіцяла Діані, що повернеться, щоб провідати її. Діана чекала на порозі, але вона так і не прийшла. Наш батько був тихим, постійним джерелом любові, але наша мати не була створена для материнства … вона не могла цього зробити. Вона була закохана в когось іншого, по-справжньому захоплена", – згадує історію Daily Mail.
А коли Френсіс сказала в інтерв'ю за кілька місяців до смерті дочки, що це "цілком чудово", що її позбавили титулу Її Королівської Високості після розлучення з тодішнім принцом Чарльзом, Діана більше ніколи з нею не розмовляла.
1988 року другий чоловік Френсіс пішов від неї до молодшої жінки майже через 20 років шлюбу. Мати Діани знайшла втіху у релігії. Вона прийняла католицизм у віці 58 років та присвятила своє життя церкві.
Френсіс продовжувала жити спокійним життям після смерті Діани, у неї розвинулася хвороба Паркінсона та рак мозку. Вона померла у віці 68 років, 3 червня 2004 року у своєму будинку в Шотландії. На її похороні 10 червня були присутні її онуки принци Вільям і Гаррі.
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