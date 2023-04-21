Фрейліна королеви Єлизавети II відреагувала на те, що король Чарльз не запросив її на коронацію

Не лише Сара Йоркська не отримала запрошення на коронацію короля Чарльза та королеви Камілли.

Леді Памела Гікс, яка була подружкою нареченої та фрейліною королеви Єлизавети, а минулого вересня була присутня на державному похороні Її Величності, не отримала запрошення на коронацію сина Єлизавети – короля Чарльза III. Леді Памела відреагувала на це словами: "Дуже розсудливо".

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19 квітня жінці виповнилося 94 роки. Її дочка Індія Гікс поділилася фотографією мами в Instagram і тим, як король Чарльз пояснив леді Памелі, чому її не запросили на таку грандіозну подію.

"Один із особистих секретарів короля передавав послання від монарха. Вони пояснили, що ця коронація сильно відрізнятиметься від коронації королеви 1953 року. Із 8000 гостей буде зменшено до 1000, що полегшить тягар на державу.

Леді Памела Гікс із дочкою / Фото: Getty Images

Король передавав свою безмежну любов та вибачення, він образив багатьох рідних та друзів скоротивши список. Моя мама зовсім не образилася. "Це дуже, дуже розсудливо", — сказала вона. "З великим інтересом стежитиму за подіями цього нового правління", — сказала жінка.

На одному зі знімків, опублікованих дочкою фрейліни королеви, леді Памела зображена з юною принцесою Єлизаветою.

Леді Памела — дочка лорда Луї Маунтбеттена, який припадав дядьком принцу Філіпу, чоловіка королеви Єлизавети II.

Леді Памела Гікс / Фото: Getty Images

До речі, дочка леді Памели підтримує Україну під час повномасштабного вторгнення РФ і в день річниці цього вторгнення публікувала зворушливий пост про те, як разом із членами організації Global Empowerment Mission їздила до села Медика у Польщі у Перемишльському повіті Підкарпатського воєводства поблизу з кордоном з Україною.

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