Фрейліна королеви Єлизавети II, яка була викрита в расистському скандалі, перепросила за інцидент

Під час прийому королеви Камілли в Букінгемському палаці давня фрейліна покійної королеви Єлизавети леді С'юзан Гассі дозволила собі поставити вкрай незручні питання активістці по боротьбі з домашнім насильством Нгозі Фулані, яка була присутня на заході. Леді С'юзан запитувала, де народилася пані Нгозі, якої вона національності, звідки насправді родом і так далі.

Королева Камілла на тому самому прийомі / Фото: Associated Press

Буквально наступного дня палац повідомив, що співробітницю короля Чарльза III було звільнено. А тепер з'явилися нові подробиці цієї історії. Леді С'юзан Гассі перепросила за расистський інцидент у палаці під час особисто зустрічі з Нгозі Фулані.

"На цій зустрічі, наповненій теплотою та розумінням, леді С'юзан щиро перепросила за зроблені коментарі та страждання, які вони завдали пані Фулані", - йдеться у заяві палацу. "Леді С'юзан пообіцяла поглибити своє розуміння пов'язаних із цим почуттів та вдячна за можливість дізнатися більше про проблеми у цій галузі", - повідомив палац.

Сьюзан Гассі та Нгозі Фулані / Фото: Getty Images

У заяві додали, що пані Фулані, яка несправедливо отримала найжахливіший потік образ у соціальних мережах та інших місцях, перепросила і розуміє, що злого наміру не було, повідомляє People.

Леді С'юзан є хрещеною матір'ю принца Вільяма і багато років працювала з королевою Єлизаветою ІІ. Після того, як скандал став надбанням публіки, палац випустив заяву, де повідомлялося, що старший член команди короля Чарльза йде у відставку після звинувачень у расизмі.

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