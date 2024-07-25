Фрогмор котедж: чому порожніє колишня резиденція Гаррі та Меган у Британії

Колишній будинок Меган Маркл і принца Гаррі у Великій Британії – Frogmore Cottage – досі залишається порожнім, хоча пару виселили звідти більше року тому.

24 липня Королівський двір опублікував Звіт про суверенний грант за 2023-2024 фінансовий рік, у якому було розкрито суму, яка частково фінансується платниками податків, витрачена на підтримку офіційних обов'язків короля Чарльза та утримання зайнятих королівських палаців. Цікавість щодо статусу Frogmore Cottage у світлі нового звіту спонукала палац пояснити, що колишня резиденція герцога та герцогині Сассекських, як і раніше, пустує.

Frogmore Cottage у Віндзорі / Фото: Getty Images

"Я не думаю, що на даному етапі я став будувати припущення про те, хто буде майбутніми мешканцями котеджу", — заявив чиновник на брифінгу, пише People, посилаючись на The Independent.

"Суверенний грант був повністю відшкодований за витрати на реконструкцію котеджу Frogmore, коли він був спочатку наданий герцогу та герцогині Сассекським, і, отже, суверенний грант не несе жодних витрат, окрім деякого планового обслуговування, але воно буде потрібне для будь-якої з будівель".

Гаррі та Меган жили в котеджі Frogmore від 2019 до 2020 року, переїхавши зі свого двокімнатного котеджу Ноттінгем на території Кенсінгтонського палацу в Лондоні до народження їхнього первістка, принца Арчі, у травні 2019 року. А покинули його у січні 2020 року, коли офіційно склали з себе королівські повноваження та переїхали спочатку до Канади, а потім до США. Маєток у Віндзорі продовжував бути їхньою британською резиденцією, але у березні 2023 року пару попросили звільнити його.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Будинок був збудований 1801 року за вказівкою королеви Шарлотти, і власність була капітально відремонтована для принца Гаррі та Меган. Коли ж пара оголосила про своє рішення залишити Британію, вони заявили, що повернуть усі гроші, витрачені на його ремонт, і виплатили близько 3 мільйонів доларів.

"Ми можемо підтвердити, що герцогу та герцогині Сассекській було запропоновано звільнити свою резиденцію в котеджі Фрогмор", — заявив тоді представник Сассекських.

Frogmore Cottage у Віндзорі / Фото: Getty Images

Не секрет, що король Чарльз хоче, щоб у Frogmore переїхав його молодший брат принц Ендрю, який живе з колишньою дружиною Сарою Йоркською в Royal Lodge. Але герцог Йоркський не хоче поступатися королю і продовжує займати маєток, в який оселився ще за життя королеви Єлизавети II.

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