Фуагра, лобстери і шампанське: чим годують і, що пропонують в госпіталі, де народжували принцеса Євгенія та Меган Маркл

Фуагра, лобстери і шампанське: чим годують і, що пропонують в госпіталі, де народжували принцеса Євгенія та Меган Маркл

Ми знаємо, що принцеса Йоркська Беатріс в п'ятницю була доставлена до госпіталя. Вона повинна народити в жовтні, але є ймовірність, що це може статися трохи раніше заявленого терміну.

Поки що жодної інформації про стан здоров'я принцеси Беатріс немає. Так само достеменно невідомо, де саме принцеса Йоркська буде народжувати. Раніше в нашому матеріалі ми припускали, що це може бути за госпіталь.

Одним з варіантів була лікарня Портленда. Тут народжувала сестра Беатріс — принцеса Євгенія в лютому 2020 року і дружина принца Гаррі — Меган Маркл, в травні 2019-го. А ще сама принцеса Беатріс з'явилася на світ в стінах цього пологового будинку.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк з сином їхали з Портленда / Getty Images

Лікарня Портленда розташована в Лондоні. Інформація про те, що входить у вартість пологів є на сайті госпіталю, а фотографії палат - в Instagram.

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Найдешевший пакет пологів під керівництвом консультанта обійдеться в 6760 фунтів стерлінгів (9345 тисяч доларів). У цю вартість входить також післяпологова фізіотерапія, одна ніч для матері і партнера, щоденний післяобідній чай і сніданок, а також послуги акушерки протягом усього цього часу.

Найдорожчий пакет для пологів під керівництвом консультанта крштує 8110 фунтів стерлінгів (11212 тисяч доларів) за екстрений кесарів розтин.

А якщо ви хочете, щоб акушерка з Портленда дбала про вас і протягом вагітності, то починаючи з 30 тижня вагітності такий пакет коштує 9950 фунтів стерлінгів (13775 тисяч доларів) і з 10 тижня вагітності це буде коштувати 11450 фунтів стерлінгів (15829 тисяч доларів).

Який з цих пакетів вибрала Беатріс, загадка. Але ми сподіваємося найближчим часом дізнатися подробиці.

Як пише Hello! в госпіталі є ексклюзивні номери, зарезервовані спеціально для членів королівської сім'ї і знаменитостей, де, ймовірно, зупинялися Меган Маркл і принцеса Євгенія, які коштують понад 5000 фунтів стерлінгів за ніч (6900 тисяч доларів).

Меган з сином Арчі / Instagram savewithstories

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В кожному номері є цілодобове обслуговування, розкішні туалетні приналежності, ванні кімнати і окрема вітальня в більш дорогих люксах. Також є ясла для новонароджених, де матері можуть залишити своїх малюків на ніч, щоб трохи відпочити і поспати.

Що стосується їжі, то новоспеченим мама підносять святковий обід після пологів, який зазвичай включає в себе післяобідній чай, лобстерів, устриць, фуа-гра та шампанське на срібних тарілках.

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