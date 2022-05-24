Футболіст Олександр Зінченко зворушив підписників милими сімейними світлинами із дружиною та маленькою донькою

Український футболіст та зірка англійського "Манчестер Сіті" – Олександр Зінченко показав свою родину, яка прийшла привітати його з перемогою у матчі.

У неділю, 22 травня, в рамках заключного 38-го туру чемпіонату Англії (АПЛ) "Манчестер Сіті" приймав на своєму полі "Астон Віллу". І в напруженому поєдинку за чемпіонство команда, в якій грає українець, перемогла.

Усі соцмережі облетіло відео, як український захисник Олександр Зінченко зворушився, святкуючи перемогу, та загорнув свій чемпіонський трофей у прапор України.

В Instagram футболіст опублікував сімейну фотографію, на якій зображений разом із дружиною Владою та їхньою маленькою донькою Євою.

"Моє життя", – коротко підписав фотографії футболіст.

(дивіться фото та відео гортаючи праворуч)

На другому знімку Зінченко зазнімкований з маленькою Євою на руках, а його дружина Влада сидить з іншого боку від чоловіка та доньки, посередині між ними стоїть чемпіонський кубок.

Шанувальники відреагували на фото зворушливими коментарями:

"По-справжньому зворушливо. Сім'я Зінченко пишається українським народом", "Як це добре, ви класні. Вітаємо з перемогою! І скоро наша Україна переможе і буде вільна", "ААААА, які ж вони чудові, маньопка Євочка то взагалі", — пишуть фоловери в коментарях.

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