Футболку Кузьми Скрябіна, в якій він посилав Путіна зі сцени, продали на аукціоні за 255 тисяч гривень

Футболку Кузьми Скрябіна, в якій він посилав Путіна зі сцени, продали на аукціоні за 255 тисяч гривень

Нещодавно донька легендарного Кузьми Скрябіна – Барбара Кузьменко – виставила на аукціон особисту річ батька, щоб допомогти українським захисникам.

На благодійний аукціон вона передала футболку музиканта із написом Georgia. У ній Кузьма, зокрема, виступав на фестивалі "Файне місто" 2014 року, коли до нашої країни прийшла війна. Тоді співак просто зі сцени послав Путіна.

Кузьма Скрябін / instagram.com/kuzmenko_barbara

І ось ы Instagram Stories дівчина повідомила, що футболку Кузьми з написом Georgia продали на аукціоні за 255 тисяч гривень. Усі виручені гроші підуть на закупівлю ліків для фонду імені Андрія та купівлю машини для ЗСУ. Звіт Барбара обіцяла опублікувати у себе в блогу.

Кузьма Скрябін / instagram.com/kuzmenko_barbara

Повний виступ Скрябіна того вечора також було опубліковано на сторінці Instagram @b42kon.help, де відбувався аукціон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що флісова кофта, де президент Зеленський з'явився на зустрічі з Борисом Джонсоном у Києві, була продана на аукціоні в Лондоні за 90 тисяч доларів.

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