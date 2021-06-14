Футбольний матч Нідерланди-Україна: як вболівала за своїх королева Максима

Поки всі українські вболівальники не відриваючись стежили за драматичним матчем біля екранів своїх телевізорів, король і королева Нідерландів вболівали на стадіоні.

Сьогодні в Амстердамі збірна України програла збірній Нідерландів з рахунком 3: 2. Це був дуже яскравий і дуже напружений матч. На жаль, він завершився перемогою команди Нідерландів.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Associated Press

На трибунах можна було помітити пристрасних футбольних уболівальників: короля Віллема-Олександра і королеву Максиму. Вони не приховували хвилювання і радості з приводу перемоги своєї збірної.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Associated Press

Королева максима для виходу вдягла оранжево-червоний штанний костюм і бежевий шовковий топ. Вона дуже емоційно реагувала на те, що відбувається і мала дуже ефектний вигляд.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Королева Нідерландів Максима (21 фото)

Читайте також: В костюмі з яскравим акцентом і в обідку: королева Максима відвідала кілька заходів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання