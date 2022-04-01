"Фюрер" хворий: у ЗМІ обговорюють нові діагнози Путіна

У тому, що кремлівський диктатор нездоровий, сумнівів давно немає.

Ми вже розбиралися в діагнозах Путіна, які в різні часи активно обговорювалися на просторах Інтернету. Нині ж у пресі обговорюють ще кілька версій хвороб президента РФ.

Психічна нестабільність

Володимир Путін / Getty Images

Японська компанія Risk Measurement Technologies порівняла голос Путіна 2020 року з нещодавнім і каже, що президент виявляє ознаки стресу, оскільки його війна продовжує зазнавати невдачі.

Мовні аналітики припустили, що Володимир Путін відчуває високий рівень стресу і психічну нестабільність, що взагалі зовсім недивно. Багато заяв, які з'являються у ЗМІ, свідчать про те, що кремлівського лідера не інформують правдиво про реальні справи на війні.

Японські ЗМІ заявляють, що програма може визначити психічний стан людини за змінами її голосових зв'язок, що впливають на манеру мови. І початковий оптимізм російського лідера щодо конфлікту змінився на сильний стрес, свідчить аудіо.

Компанії Nikkei та Risk Measurement Technologies, що базуються в Йокогамі, вивчили 1 годину 19 хвилин голосових зразків Путіна в період від 1 лютого до 18 березня 2022 року. Аналіз аудіозапису показує, що рівень його стресу був підвищений, починаючи від днів перед вторгненням до України 24 лютого, і різко зріс на початку березня, коли Москва відреагувала на посилення санкцій навколо країни.

Рак щитовидної залози

Те, що у Путіна не все гаразд із психікою, відомо давно. Однак з'явилися і нові повідомлення про те, що він страждав або й досі страждає на рак щитовидної залози.

Володимир Путін / Getty Images

Видання Mirror пише, що на побігеньках у кремлівського лідера постійно перебуває хірург із Московської центральної клінічної лікарні Євген Селіванов. Подейкують, він літав до президента Росії на чорноморський курорт Сочі близько 35 разів 2017 року. А 2020 року Путін публічно виявляв інтерес до проблеми раку щитовидної залози під час зустрічі з керівником Національного медичного дослідницького центру ендокринології Іваном Дідовим, який є начальником старшої доньки Путіна Марії Воронцової.

Дідов розповів президентові про високу поширеність раку щитовидної залози та про новий гормональний препарат "Тирогін", який бореться із метастазами після операцій. Президента тоді дуже цікавило, чи справді відновлення після лікування раку щитовидної залози можливе у 95-98%, і на своє запитання він отримав ствердну відповідь.

У медичних колах справді говорять про проблеми зі здоров'ям президента Путіна. Очевидно, з цієї причини він ізолюється від людей, сидить на зустрічах з колегами за 20-метровими столами, а під час пандемії COVID-19 кілька місяців перебував у повній ізоляції. І зараз також ховається в бункері.

Володимир Путін та Еммануель Макрон / Getty Images

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