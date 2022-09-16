"Фюрер" наказав: Аліна Кабаєва позбулася дитини Путіна

Кілька місяців тому ЗМІ трубили про вагітність ексспортсменськи Аліни Кабаєвої. Батьком дитини називали Путіна і він, як писали, був вкрай незадоволений тим фактом, що його так звана коханка знову в цікавому стані.

Телеграм-канал Generall SVR повідомляє, що Аліна Кабаєва зараз не з'являється на публіці через те, що змушена була зробити аборт, на якому наполіг Путін.

"Багатолітня співмешканка президента Росії Володимира Путіна вже давно не показується на публіці і навіть проігнорувала запрошення від своєї "другої мами" Ірини Вінер вшанувати своєю присутністю організований Вінер галаконцерт у Москві, приурочений до Дня міста, в якому взяли участь усі головні зірки вітчизняної гімнастики.

Кабаєва відхилила навіть пропозицію передати вітання учасникам заходу у відеоформаті. Причина відмови Аліни взяти участь у галаконцерті - стан здоров'я колишньої спортсменки", - пише канал.

Аліна Кабаєва / Фото: Getty Images

Далі розповідається про те, що на початку травня стало відомо про вагітність Кабаєвої, а після того, як стало відомо, що вона чекає на дівчинку, президент сказав, що вагітність Кабаєвої несвоєчасна, а народження ще однієї, незапланованої дитини, небажане. Чи спіткала б такая доля, якби це був хлопчик можемо тільки здогадуватися.

"Відносини між Путіним і Кабаєвою погіршилися, а наприкінці серпня президент наполіг, щоб Аліна зробила аборт незважаючи на те, що термін вагітності був уже понад 20 тижнів і жодних медичних та соціальних показань для переривання вагітності не було. Після аборту виникли ускладнення та деякий час Кабаєва не могла з'являтися на публіці", - розповідає канал.

Аліна Кабаєва / Фото: Getty Images

Про які саме ускладнення йдеться, невідомо. Як і те, коли Кабаєва почне з'являтись на публіці знову.

Раніше ми розповідали, що у Путіна загострилися проблеми з нирками і на арену замість нього знову виходив двійник.

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