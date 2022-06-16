"Фюрер" незадоволений: розкрито причину сімейних сварок Путіна та Кабаєвої

Кажуть, Володимир Путін та Аліна Кабаєва давно одружені. І, як і в кожній сімейній парі, у них теж бувають сварки та скандали. А сперечатися із диктатором важко.

У пресі вже давно ходять чутки, що Кабаєва вагітна. І якщо їм вірити, то раптова вагітність ексспортсменки стала несподіваним сюрпризом для Путіна і він наполягає на аборті.

Володимир Путін та Аліна Кабаєва

Про це повідомляє телеграм-канал GeneralSVR. Ось що вони пишуть:

"Неспокійно у президента Росії Володимира Путіна і на особистому фронті. Ми вже писали про те, що співмешканка президента Аліна Кабаєва позачерговий раз вагітна, саме цей факт і є причиною сімейних сварок Путіна та Кабаєвої. Володимир Путін вимагає, щоб Кабаєва зробила аборт, аргументуючи тим, що дітей у нього і так достатньо, що він не хоче дітей, яких може ніколи не побачити, бо важко хворий і не знає скільки ще проживе. Аліна наполягає на збереженні дитини і відмовляється поступатися президенту. Прислуга та охорона спостерігають за розвитком подій як за захопливим серіалом, обговорюючи свої симпатії та ставлення до "героїв".

Нагадаємо, нещодавно Кабаєва була помічена у Санкт-Петербурзі, де відвідувала виставку Врубеля у Російському музеї. Роздивитися вагітний живіт Аліни на заході не вдалося, адже якщо це правда, терміни зовсім маленькі (менше 12 тижнів). Натомість ми роздивилися сумку від Valentino. за 3650 доларів, з якою Кабаєва прийшла до музею, а ще сережки за 9 тисяч євро, створені відомим британським ювелірним брендом, на чолі якого стояв нащадок емігрантів із Києва.

Аліна Кабаєва / Фото: fontanka.ru

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