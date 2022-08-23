"Фюрер" тривожиться: доньки та коханка Путіна тепер під посиленою охороною

Є страх і хвилювання серед еліт, а російські активісти вважають, що вбивство Дугіної – це лише початок.

Однак, варто зазначити, що президенту Путіну вбивство дочки Олександра Дугіна піднесли саме як спецоперацію західних спецслужб із метою помсти за невдале отруєння опозиціонера Олексія Навального. Про це пише телеграм-канал Generall SVR.

"Особливий акцент у доповіді для Путіна зроблено саме на дочку Сергія Скрипаля Юлію, яка стала жертвою замаху разом із батьком, провівши аналогію з Дугіним та його дочкою Дарією, мовляв, це помста "англосаксів". Звичайно, на думку авторів доповіді президенту, українські виконавці були лише маріонетками в руках західних "ляльководів"", — пише канал і додає, що після цієї доповіді "фюрер" ухвалив рішення посилити охорону своїх дочок та онуків, які живуть окремо, та близьких родичів своєї (підставної коханки) Аліни Кабаєвої.

Путін та Кабаєва / Фото: Associated Press

Тепер діти та близькі Путіна перебувають під цілодобовою посиленою охороною.

"Президент також перейнявся щирим співчуттям до Олександра Дугіна, але жодних рішень щодо ескалації конфлікту в Україні не ухвалив і навіть не виніс це питання на обговорення", — пише канал.

Зазначимо, раніше на цьому каналі припускали, що Дугін сам приніс свою дочку в жертву для того, щоб продемонструвати Путіну, що і його діти теж можуть бути в небезпеці та мотивувати його посилити тиск та розв'язати ще більш кровожерливу війну.

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