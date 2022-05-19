"Фюрер" засмутив свою "Єву Браун": чому Кабаєва образилася на Путіна

Нещодавно Велика Британія ввела персональні санкції проти найближчих родичів Путіна – його ексдружини Людмили Очеретної, а також нинішньої коханки (або вже дружини) Аліни Кабаєвої та інших наближених людей. Але кажуть, що ці санкції не завдали істотних збитків, а сам диктатор сприйняв новину про санкції спокійно.

Телеграм-канал Generall SVR опублікував інформацію про те, як відреагував на санкції до "наближених" президент РФ.

"Путін сприйняв новину про санкції досить спокійно, морально він уже був готовий до цього. На колишню дружину йому начхати, він до неї давно байдужий, а стосунки президента з Аліною Кабаєвою останнім часом важко назвати ідеальними, і це незважаючи на нещодавню новину про вагітність Аліни, Путін явно не готувався вчергове стати батьком, і незапланована вагітність Кабаєвої більше його спантеличила, ніж утішила. Після того, як він дізнався, що у нього буде чергова дитина, він практично не спілкувався з Аліною, уникаючи зустрічей і спільного проведення часу, обґрунтовуючи втрату інтересу державними справами", — пишуть на каналі.

Аліна Кабаєва / Фото: Getty Images

Також читайте Велика Британія запровадила санкції проти родичів Путіна і Кабаєвої

Тиждень тому, 12 травня, Кабаєва відсвяткувала 39-й день народження. У пресі писали, що цього дня і він, і вона перебували у Сочі. Зустрічалися, і Путін вручив Аліні подарунок. Але ця зустріч була досить формальною і холодною.

"Кабаєва отримала від Путіна формальні привітання та подарунок лише у другій половині дня і це її дуже засмутило", — пишуть на каналі. Мабуть, пані Кабаєва хотіла уваги та не отримала її належним чином і дуже засмутилася. А якщо припустити, що Аліна справді вагітна, то засмутити вагітну жінку може будь-яка дрібниця.

Аліна Кабаєва та Володимир Путін / Фото: Getty Images

Тієї ж ночі, нагадаємо, Путіну провели хірургічну процедуру, але це ще не та операція, на яку чекає диктатор і про яку всі говорять. Очевидно, що кремлівський лідер дуже тривожиться, попри те, що до операції вже все готово.

Читайте також: