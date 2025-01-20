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Габріелла в хутряному кожусі, а Жак у пальті: діти княгині Шарлін побували на цирковій виставі з батьком

Габріелла в хутряному кожусі, а Жак у пальті: діти княгині Шарлін побували на цирковій виставі з батьком

Принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Getty Images

Князь Альбер II приєднався до своєї старшої сестри принцеси Стефанії та відвідав 47-й Міжнародний цирковий фестиваль.

Князь Монако взяв із собою на публічний захід 10-річних дітей – принца Жака та принцеса Габріеллу.

Юний принц був одягнений у синє пальто, сині джинси та кросівки на липучках, а його сестра Габріелла також була у джинсах, сірій водолазці та сірому кожушку. У дівчинки у вухах були мініатюрні золоті сережки з перлами, а волосся було зібране в хвіст.

Принц Жак та принцеса Габріелла / © Getty Images
Принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Getty Images

Принцеса Стефанія вже кілька днів відвідує циркові вистави, які відбуваються у Монако. Разом з нею цього дня була її 26-річна дочка Камілла Готліб. Принцеса була у чорній кофті та штанях, а зверху накинула біле пальто, а її дочка була у кавовому пальті, до якого підібрала чорну сорочку, штани до тону та руді черевики. Альбер носив чорне пальто, сірі штани і був взутий у чорні шкіряні туфлі. Усі члени княжої сім'ї мали однакові шарфики.

Принц Жак та принцеса Габріелла з батьком Альбером і тіткою Стефанією / © Getty Images
Принц Жак та принцеса Габріелла з батьком Альбером і тіткою Стефанією / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлін не приєдналася до чоловіка та дітей на цирковому дійстві. Минулого разу ми бачили її, коли вона з'явилася разом із сім'єю на записі новорічного привітання.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / © Getty Images
Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Фото: Getty Images

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