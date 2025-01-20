Габріелла в хутряному кожусі, а Жак у пальті: діти княгині Шарлін побували на цирковій виставі з батьком

Князь Альбер II приєднався до своєї старшої сестри принцеси Стефанії та відвідав 47-й Міжнародний цирковий фестиваль.

Князь Монако взяв із собою на публічний захід 10-річних дітей – принца Жака та принцеса Габріеллу.

Юний принц був одягнений у синє пальто, сині джинси та кросівки на липучках, а його сестра Габріелла також була у джинсах, сірій водолазці та сірому кожушку. У дівчинки у вухах були мініатюрні золоті сережки з перлами, а волосся було зібране в хвіст.

Принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Getty Images

Принцеса Стефанія вже кілька днів відвідує циркові вистави, які відбуваються у Монако. Разом з нею цього дня була її 26-річна дочка Камілла Готліб. Принцеса була у чорній кофті та штанях, а зверху накинула біле пальто, а її дочка була у кавовому пальті, до якого підібрала чорну сорочку, штани до тону та руді черевики. Альбер носив чорне пальто, сірі штани і був взутий у чорні шкіряні туфлі. Усі члени княжої сім'ї мали однакові шарфики.

Принц Жак та принцеса Габріелла з батьком Альбером і тіткою Стефанією / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлін не приєдналася до чоловіка та дітей на цирковому дійстві. Минулого разу ми бачили її, коли вона з'явилася разом із сім'єю на записі новорічного привітання.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Фото: Getty Images

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