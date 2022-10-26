Ганебніше не придумати: китайське керівництво вдосконалило принизливе прізвисько для Путіна

Через розв'язану війну в Україні Путін зробив себе ізгоєм. Людиною, з якою не хочуть спілкуватися світові лідери. Кажуть, китайський президент Сі Цзіньпін навіть модернізував прізвисько, яке керівництво Китаю раніше придумало для російського "фюрера".

Ще влітку писали, що Путін запрошував президента Сі Цзіньпіня відвідати Росію, але отримав рішучу відмову. Тоді ж у телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що китайське керівництво придумало принизливе прізвисько для Путіна. А тепер, як повідомляє канал Generall SVR, це прізвисько "допрацювали".

Сі Цзіньпін та Путін / Фото: Associated Press

Вся справа в тому, що тепер президент Сі не тільки не хоче приїжджати до РФ, але й не має наміру вести телефонні переговори з президентом Путіним. Канал пише, що у понеділок та вівторок Путін просив МЗС організувати йому телефонну розмову з лідером Китаю, але китайська сторона відповіла відмовою.

"Цього разу китайська сторона натякнула, що важливого предмета для розмови немає, а дрібниці товариш Сі обговорювати хто зна з ким не має наміру. Сі Цзіньпін у лютому отримав особисті запевнення від Путіна в швидкій (було навіть вимовлене слово "блискавично") реалізації геополітичних амбіцій в українському напрямку. Китайський лідер повірив і дав зрозуміти, що в разі швидкої реалізації військових планів російського керівництва Путін може розраховувати не тільки на розуміння китайського керівництва, але й на підтримку. В очах Сі Цзіньпіна та керівництва Китаю Путін припустився непоправної помилки, він програв війну, яку сам і затіяв"", - пише канал.

Кажуть, що через нищівний для Путіна та його режим провал в Україні, російський "фюрер" тепер постійно чекає "ножа у спину" від китайських товаришів. А пан Сі Цзіньпін, який дав прізвисько Путіну "цуценя", тепер до цього прізвиська ще додає "без зубів".

Сі Цзіньпін та Путін / Фото: Associated Press

Також з'явилися нові подробиці про стан здоров'я Путіна. Якщо вірити чуткам, то диктатор вже практично однією ногою в могилі.

Читайте також: