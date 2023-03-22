Ганна Різатдінова зворушила до сліз емоційним танцем на вулицях Києва

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова зворушила до сліз емоційним танцем, який виконала у парі з Сергієм Прохоровим. Вони поставили танець разом із хореографинею Поліною Іщенко.

Соціальним відео танцю Ганна і Сергій передали стан багатьох українців під час війни.

Під час знімань звучала повітряна тривога.

Ганна Різатдінова/Пресслужба

Кадри танцю починаються з серця Києва – Софійської площі й чередуються з іншими символічними локаціями столиці і кадрами з України, де зараз йдуть активні бойові дії.

Танець символізує те, як Київ вистояв перед російською агресією торік. Так будуть звільнені й інші українські міста.

Ганна Різатдінова/Пресслужба

"Мета соціального відео проєкту - нагадати усьому світу, що війна в Україні триває. Вона йде не тільки за українські землі й людей, а й за весь цивілізований світ. Й поки інші країни думають - надавати чи ні Україні допомогу, українські діти щодня чують сирени, переховуються у бомбосховищах, щодня помирають цивільні та військові. На жаль, світ починає забувати про Україну саме в той час, коли українці найбільш потребують допомоги", - сказала Різатдінова.

Разом із цим відео спортсменка запускає флешмоб із хештегом #stillwarinukraine.

Ганна Різатдінова/Пресслужба

"Щодня на мою країну падають російські бомби, щодня помирають герої і українські діти. В цей же час весь світ живе, ніби у паралельній реальності. Росіяни приходять із символікою війни на трибуни тенісних кортів, їхні спорсмени братимуть участь у світових змаганнях з фехтування, зараз обговорюється можливість їхньої присутності на Олімпійських іграх…

Як громадянка, як мама, як людина, якій випала честь представляти свою країну на Олімпійських іграх, які я вважала вершиною цінностей та принципів, я не можу не обурюватись тому, що світ не хоче помічати трагедію мого народу! Саме тому мета цього відео - нагадати світу, і, на жаль, деяким українцям, що війна триває і перемога дається ціною життів наших військових і мирних людей! Ми завжди маємо це пам'ятати! Нехай весь світ не забуває, хто саме бореться за його свободу!" – підсумувала Ганна.

Ганна Різатдінова/Пресслужба

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