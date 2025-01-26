Гарна пара: Тіффані Трамп показала нові фото з інавгураційного балу, на яких постала з чоловіком-мільярдером

Молодша донька преозидента США виклала світлини з балу, який відбувся після його інавгурації.
Тіффані Трамп, яка вагітна первістком, опублікувала на своїй сторінці в Instagram нові знімки з традиційного інавгураційного балу, який відбувся у Вашингтоні.
На більшості з них Тіф зазнімкована разом зі своїм чоловіком-мільярдером із Нігерї Майклом Буглосом, із яким вона танцювала в парі.
Раніше ми писали, що для балу Тіффані обрала елегантну довгу сукню, розшиту на ліфі і рукавах блискітками, лелітками і бісером. Вона також мала оголені плечі, декольте у формі серця і шифоновий шарф-накидку на шиї.
Майкл був одягнений у класичний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.
Нагадаємо, Тіффані Трамп у кейппальті кольору бургунді і на шпильках влаштувала з чоловіком фотосет у Білому домі.
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