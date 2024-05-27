Гарна пара: у Зальцбурзі відбулося весілля баварського принца та його обраниці Ізабелли

Під кінець травня у Зальцбурзі відбулася радісна подія – в абатстві Святого Петра вінчалися принц Станіслав Баварський та Ізабелла Софія Гампель.

Вінчання пари відбулося 25 травня, а от цивільна церемонію відбулася ще у січні 2023 року. Цікаво, що вінчання провелося наступного дня після дня народження нареченого.

Станіслав — середній із синів принца Крістофа Баварського та принцеси Гудилли і є другим з їхніх чотирьох дітей. У звичайному житті він фахівець із планування виробництва в Rail Power Systems GmbH, компанії, що займається дослідженнями та розробками залізничних електроустановок. А Ізабелла працює у консалтинговій фірмі EY у галузі технологій. Дівчина народилася у Відні, 2 квітня 1998 року.

На своє свято вони одягнулися дуже гарно. Станіслав був у сюртуку, жилеті та світлих штанах. Також принц одяг білу сорочку і краватку. А ось чарівна наречена вибрала для вінчання довгу білу сукню з мереживними рукавами, яку доповнила сімейною реліквією — фатою з брюссельського мережива, яку їй позичила мати нареченого.

На весіллі принца Станіслава Баварського та принцеси Ізабелли Баварської у церкві абатства Святого Петра у Зальцбурзі були присутні не лише друзі, а й багато членів сім'ї. Принцеса Ізабелла прибула до церкви автомобілем, що належав її діду Вольфгангу Солару.

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