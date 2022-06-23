Гарне подружжя: Борис Джонсон з дружиною у рожевому костюмі прибув до Східної Африки

Гарне подружжя: Борис Джонсон з дружиною у рожевому костюмі прибув до Східної Африки

Прем'єр-міністр Великої Британії приїхав на зустріч глав урядів Співдружності.

Сьогодні, 23 червня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його дружина Керрі Джонсон прибули на зустріч глав урядів Співдружності. Фотографи зазнімкували, коли подружжя виходило із літака в Кігалі, Руанда.

Борис і Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

Керрі мала прекрасний вигляд. На ній був рожевий штанний костюм і рожево-червона сорочка з принтом.

Борис і Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

Вбрання вона поєднала із червоними туфлями з металічними деталями.

Борис був одягнений у темний костюм, білу сорочку і темно-синю краватку.

Борис і Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали про знамениту зачіску Бориса Джонсона.

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