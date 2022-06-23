Гарне подружжя: Борис Джонсон з дружиною у рожевому костюмі прибув до Східної Африки

Прем'єр-міністр Великої Британії приїхав на зустріч глав урядів Співдружності.
Сьогодні, 23 червня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його дружина Керрі Джонсон прибули на зустріч глав урядів Співдружності. Фотографи зазнімкували, коли подружжя виходило із літака в Кігалі, Руанда.
Керрі мала прекрасний вигляд. На ній був рожевий штанний костюм і рожево-червона сорочка з принтом.
Вбрання вона поєднала із червоними туфлями з металічними деталями.
Борис був одягнений у темний костюм, білу сорочку і темно-синю краватку.
Раніше ми розповідали про знамениту зачіску Бориса Джонсона.
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