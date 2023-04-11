Гарний, але неідеальний: принцеса Уельська показала свіжий манікюр

На нещодавній службі на честь свята Великодня принцеса Уельська Кетрін з'явилася із новим яскравим манікюром. Це викликало інтерес у публіки, оскільки дружина принца Вільяма зазвичай не покриває нігті такими насиченими відтінками.
Кетрін, як і інші члени британської королівської сім'ї, віддає перевагу манікюру пастельних відтінків, а також часто зовсім виходить на публіку не покриваючи нігті лаком.
Але на Великдень Кейт зробила сміливий червоний манікюр, що стало сюрпризом для її шанувальників.
Яскравий колір лаку був свіжим акцентом на її синьому клатчі, який пасував до її пальта від Catherine Walker та капелюха Lock&Co.
Яскраві відтінки не заборонені для членів королівської родини, але нюдові кольори – практичніший вибір для офіційних заходів. Ось принцесу Уельську ми вперше бачимо з такими нігтями на публіці. Нігті були яскравими, але лак був нанесений не дуже акуратно. Можливо, Кейт робила манікюр сама.
Нагадаємо, нещодавно ми роздивлялися манікюр королеви Камілли та з'ясували, що вона не є прихильницею яскравих нігтів. Цікаво, який манікюр королівська особа обере для своєї коронації.
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