Гарний жест: стало відомо, що принц Вільям подарував дружині Кейт на День закоханих

Кейт та Вільям у день заручин, 16 листопада 2010 року / Associated Press

Нещодавно всі святкували День святого Валентина. У королівській сім'ї цей день також святкують, але досить скромно. І ось лише зараз стало відомо, що принц Вільям подарував своїй дружині Кетрін на День закоханих.

Невідоме джерело розповіло виданню Us Weekly, що герцог Кембриджський цього року здивував Кейт несподіваним сюрпризом.

"Він подарував їй коробку з 50-ма трояндами в День святого Валентина", - йдеться в повідомленні. Троє дітей пари – 8-річний принц Джордж, 6-річна принцеса Шарлотта та 3-річний принц Луї також допомогли зробити цей день особливим, подарувавши своїм батькам валентинки ручної роботи, які вони зробили в школі.

Принц Вільям та герцогиня Кембриджська / Getty Images

Після чого, ймовірно, була романтична сімейна вечеря або навіть перегляд фільму. Відомо, що саме так по-домашньому Кейт та Вільям люблять проводити свої вихідні.

"Вільям і Кейт — домосиди, тому їхні побачення проходять досить спокійно. Вони дивитимуться Netflix і документальні фільми, коли діти сплять, замовлятимуть їжу навинос, гратимуть у Scrabble і насолоджуватимуться кількома келихами вина. Для них важливі прості речі в житті", — каже інсайдер.

Принц Вільям та герцогиня Кетрін / Getty Images

Так що навряд чи варто очікувати від Вільяма, що він забронює столик у якомусь галасливому ресторані.

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