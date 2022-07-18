Гаррі бачить у ній Діану: стало відомо, чому Меган не змогла "влитися" до королівської родини

Меган і Гаррі вірили, що зможуть повторити успіх принцеси Діани та стати улюбленцями публіки у Великій Британії, але їм це не вдалося. Можливо, це стало однією з причин, чому пара вирішила залишити королівську родину.

Про це розповідає у своїй новій книжці Том Бавер, автор роботи "Помста: Меган, Гаррі та війна з Віндзорами". Книжка заснована на "інтерв'ю інсайдерів, які ніколи раніше не говорили" і в ній буде багато цікавих подробиць життя королівської пари.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Автор стверджує, що герцог і герцогиня Сассекські переконали себе, що вони можуть піти стопами матері Гаррі – принцеси Діани та стати улюбленцями у публіки. Особливо ця думка підкріпилася після їхнього вдалого 16-денного австралійського туру, під час якого Меган і Гаррі також відвідали Нову Зеландію, Тонгу та Фіджі, пише Mirror.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Ця поїздка була визнана дуже успішною: пара відвідала Бонді-Біч, Сіднейський оперний театр та виступила на Іграх непокорених 2018 року, що відбувалися у місті. Бавер припускає, що після туру Гаррі та Меган відчули, що вони мають якості, щоб привести монархію до нової ери.

Напередодні цього туру Сассекські розповіли про те, що чекають на первістка. Публіці новина була озвучена 15 жовтня 2018 року, а члени сім'ї дізналися про це під час весільного прийому принцеси Євгенії у жовтні 2018 року. Їхній син Арчі народився у травні 2019 року.

Меган Маркл із сином Арчі / Фото: Getty Images

Бавер пише, що Сассекські переконали себе, що їхній успіх в Австралії благословив їх магією Діани. "Меган не могла зрозуміти, що Діана завоювала любов публіки після довгих років роботи. Ні вона, ні Гаррі не могли зрозуміти, що наслідування Діані вимагає часу, щоб сплести розповідь і створити бренд, який буде мати вплив".

Стверджується, що Гаррі сказав Меган, що вона "схожа" на його покійну матір, яка отримала величезну підтримку австралійської публіки під час королівського туру країною 1983 року разом із принцом Уельським.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Але, схоже, пара хотіла швидкої слави та успіху і не змогла впоратися з труднощами, які опинилися на їхньому шляху. У січні 2020 року Гаррі та Меган оголосили королеві Єлизаветі II, що вирішили залишити сім'ю та переїхати до Канади. А незабаром і до США.

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