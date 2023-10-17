Гаррі хоче додому: навіщо герцог Сассекський шукає будинок у Великій Британії

Нещодавно король Чарльз III виселив Гаррі та Меган з їхнього будинку у Фрогморі. Так що принцу доведеться потурбуватися, щоб знайти собі інший дім, тому що жити з членами своєї королівської родини він не може. Та й його дружина Меган зовсім не хоче повертатися до Британії.

Повідомляється, що принц Гаррі хоче купити будинок у Великій Британії, оскільки він хоче ділити свій час між Британією та США, пише express. Але фінальне слово за Меган.

Інсайдер повідомив ОК!: "Між парою є розбіжності з цього питання, але незабаром вони почнуть шукати власну нерухомість неподалік Лондона, і Гаррі очолює цю справу".

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Гаррі не буде просити у свого батька, короля Чарльза, нерухомість у королівському маєтку через "проблему, яка виникла з котеджем Фрогмор. Час від часу користуватися невеликою квартирою в Кенсінгтонському палаці — це одне, але коли справа доходить до будинку у Великій Британії, вони куплять його самі", — заявиляє джерело.

Пару попросили залишити Фрогмор-котедж на початку цього року після того, як у січні Гаррі опублікував свої мемуари "Запасний", в яких розкрилося безліч інтимних подробиць про королівську родину. До США герцог та герцогиня Сассекські переїхали 2020 року після того, як склали з себе королівські обов'язки.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

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