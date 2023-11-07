Гаррі й Меган знову оскандалилися: що сталося цього разу

Герцога та герцогиню Сассекських критикують за те, що вони продовжують користуватися приватним літаком, незважаючи на промови про охорону навколишнього середовища та кліматичну кризу.

Подружжя вихідними вирушило до Лас-Вегаса на концерт Кеті Перрі і використало для цього приватний джет. Але пару знову розкритикували за те, що вони обрали літак, щоб пролетіти лише 577 кілометрів.

До принца Гаррі й Меган Маркл приєдналися знаменитості — Зої Салдана, Камерон Діас і Бенджі Медден, які вирушили приватним літаком до Лас-Вегаса, щоб подивитися концерт Кеті Перрі вихідними. Вони вилетіли з аеропорту Санта-Барбари, щоб подивитися виступ попзірки в Resorts World Theater.

Відстань між Санта-Барбарою і Лас-Вегасом становить приблизно 577 кілометрів, і одна така поїздка на літаку займає лише одну годину й п'ятнадцять хвилин порівняно з поїздкою на автомобілі, що тривала б 5-6 годин.

Пара полетіла літаком, співвласником якого є бізнесмен і ресторатор Майкл Герд, який разом зі своєю дружиною Вітні Вулф, наймолодшою мільярдеркою і засновницею додатку для знайомств Bumble, за останні місяці зблизився з Сассекськими, повідомляє Daily Mail.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Гаррі й Меган раніше критикували за те, що вони продовжували використовувати приватний літак для польотів до екзотичних місць по всьому світу, незважаючи на їхні протести щодо боротьби зі зміною клімату. У вересні з'ясувалося, що пара здійснила сім міжнародних рейсів лише за два тижні, причому критики заявили, що їм варто "практикувати те, що вони проповідують".

Через кілька годин брат Гаррі, принц Вільям, вилетів комерційним рейсом British Airways до Сингапуру, щоб вручити нагороду Earthshot Prize, яка відзначає переможців за внесок у захист навколишнього середовища.

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