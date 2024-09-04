Гаррі має умову: стало відомо, за яких обставин герцог Сассекський може помиритися з сім'єю

Уже чотири роки, як принц Гаррі та його дружина Меган Маркл із двома дітьми живуть у США.

За цей час герцог Сассекський неодноразово приїжджав до Британії, але відмовився від пропозиції свого батька короля Чарльза зупинятись у Букінгемському палаці. Під час останнього візиту принц прийняв запрошення свого дядька Чарльза, графа Спенсера, зупинитися в його маєтку Елторп – будинку дитинства принцеси Діани.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Джерела, близькі до принца Гаррі, кажуть, що він задоволений своїм рішенням відмовитися від королівської ролі, пише Daily Mail. Герцог не повернеться до виконання королівських обов'язків, якщо його брат принц Вільям не перепросить, але готовий допомогти фірмі, якщо його про це попросить батько король Чарльз.

Також не секрет, що вони з Меган не зацікавлені у поверненні до Великої Британії на постійне місце проживання і добре почуваються в Каліфорнії.

Інші джерела переконані в тому, що після публікації мемуарів "Запасний", в яких принц Гаррі розповів багато про свої стосунки з родичами, його брат Вільям ніколи не перепросить і у братів немає жодних шансів на примирення.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що король Чарльз також має умови, виконавши які принц Гаррі може розраховувати на те, що його прийме сім'я.

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