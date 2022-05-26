Гаррі може не встигнути: батько Меган Маркл в поганому стані у лікарні

Як відомо, принц Гаррі ніколи не зустрічався з батьком дружини Меган.

Британський таблоїд Daily Mail вважає, що якщо принц Гаррі зараз не зв'яжеться з батьком Меган, він може пошкодувати про це в майбутньому.

Справа в тому, що батько герцогині Сассекської Томас Маркл перебуває в лікарні після пережитого інсульту. Чоловіка госпіталізували у вівторок. він втратив здатнысть говорити і постраждав від падіння під час шопінгу в мексиканському місті Росаріто, де він живе на самоті на пенсії.

У мережі з'явилися кадри, на яких колишній директор по світлу на телебаченні лежить на ношах з кисневою маскою, прив'язаною до обличчя, а фельдшер м'яко пояснює, що його везуть через кордон США до Сан-Дієго для лікування.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Природно, зараз парі, яка декларує емпатію як один із основних життєвих принципів, мала б забути минулі образи, яких, зізнатися, було чимало, і прийти на допомогу самотньому старому родичу.

У будь-якому випадку ніколи не зустрічатися з батьком своєї дружини — це досить дивна позиція. До того, як їхні стосунки з Меган стали публічними, у прінца було багато шансів познайомитися з Томасом, але він ними чомусь не скористався. Пізніше, коли отець Меган наговорив багато зайвого, назвав принца "сопливим" та "ідіотом" зустріч, безумовно вже не була доречною. Але зараз, коли Томас Маркл у лікарні, саме час нарешті познайомитися.

Чи зможе принц вгамувати гордість, пробачити образи його та герцогині і зробити крок до примирення, ми скоро дізнаємося. У будь-якому разі, якщо він збирається це зробити, йому краще поквапитися.

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