Гаррі не хоче травмувати дітей: Арчі та Лілі не візьмуть на похорон Єлизавети II

Експерти вважають, що на рішення герцога Сассекського, можливо, вплинула його власна травма, отримана в дитинстві на похороні його матері Діани.
Раніше повідомлялося, що Меган і Гаррі хочуть, щоб їхні діти попрощалися з прабабусею королевою Єлизаветою II і планують привезти їх з Каліфорнії до Британії, але зараз за даними express їхнє рішення змінилося, оскільки Гаррі намагається вберегти маленьких дітей від горя.
У статті для Telegraph королівський експерт Брайоні Гордон сказав, що Гаррі сподівається захистити своїх дітей від таких хворобливих переживань, з якими він мав саправу в дитинстві, коли його мати, принцеса Діана, трагічно загинула. Коли ховали Діану принцові Гаррі було 12 років.
"Що стосується Арчі та Лілібет, здається малоймовірним, що вони будуть доставлені до Великої Британії, як ходять чутки. Герцог прагне захистити їх від хворобливих переживань, які він пережив у дитинстві. Найболючішим з яких була необхідність йти за труною своєї матері у віці 12 років ", - пише експерт.
Принц Гаррі в інтерв'ю розповідав пану Гордону про пережитий досвід. Він тоді сказав:
"Я можу з упевненістю сказати, що втратив маму у віці 12 років і, отже, відключив усі свої емоції для останніх 20 років, це мало вплив не тільки на моє особисте життя, а й на мою роботу. Мій спосіб впоратися з цим полягав у тому, щоб засунути голову в пісок, відмовляючись колись думати про мою маму", - говорив тоді Гаррі.
Але від моменту інтерв'ю минуло п'ять років, з того часу Гаррі зустрів Меган, а вона навчила його звертатися за допомогою до психологів.
Нагадаємо, на вихідних ми бачили возз'єднання четвірки: принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі та Меган вийшли до публіки у Віндзорі, щоб поспілкуватися з натовпом та подивитися на гори квітів, які люди приносять до Віндзорського замку, де останніми роками жила Єлизавета II.
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