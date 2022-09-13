Гаррі не хоче травмувати дітей: Арчі та Лілі не візьмуть на похорон Єлизавети II

Експерти вважають, що на рішення герцога Сассекського, можливо, вплинула його власна травма, отримана в дитинстві на похороні його матері Діани.

Раніше повідомлялося, що Меган і Гаррі хочуть, щоб їхні діти попрощалися з прабабусею королевою Єлизаветою II і планують привезти їх з Каліфорнії до Британії, але зараз за даними express їхнє рішення змінилося, оскільки Гаррі намагається вберегти маленьких дітей від горя.

Принц Гаррі та Меган / Фото: Associated Press

У статті для Telegraph королівський експерт Брайоні Гордон сказав, що Гаррі сподівається захистити своїх дітей від таких хворобливих переживань, з якими він мав саправу в дитинстві, коли його мати, принцеса Діана, трагічно загинула. Коли ховали Діану принцові Гаррі було 12 років.

Маленький принц Гаррі з братом Вільямом та батьком Чарльзом / Фото: Associated Press

"Що стосується Арчі та Лілібет, здається малоймовірним, що вони будуть доставлені до Великої Британії, як ходять чутки. Герцог прагне захистити їх від хворобливих переживань, які він пережив у дитинстві. Найболючішим з яких була необхідність йти за труною своєї матері у віці 12 років ", - пише експерт.

Принц Гаррі в інтерв'ю розповідав пану Гордону про пережитий досвід. Він тоді сказав:

"Я можу з упевненістю сказати, що втратив маму у віці 12 років і, отже, відключив усі свої емоції для останніх 20 років, це мало вплив не тільки на моє особисте життя, а й на мою роботу. Мій спосіб впоратися з цим полягав у тому, щоб засунути голову в пісок, відмовляючись колись думати про мою маму", - говорив тоді Гаррі.

Гаррі та Меган / Фото: Associated Press

Але від моменту інтерв'ю минуло п'ять років, з того часу Гаррі зустрів Меган, а вона навчила його звертатися за допомогою до психологів.

Нагадаємо, на вихідних ми бачили возз'єднання четвірки: принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі та Меган вийшли до публіки у Віндзорі, щоб поспілкуватися з натовпом та подивитися на гори квітів, які люди приносять до Віндзорського замку, де останніми роками жила Єлизавета II.

Кейт, Вільям, Гаррі та Меган / Фото: Associated Press

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