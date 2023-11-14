Гаррі не прислухався: принц Вільям тепло привітав свого батька короля Чарльза з ювілеєм

Принц Вільям відсвяткував день народження свого батька короля Чарльза, опублікувавши спільні світлини в соцмережах.

Принц Уельський поділився трьома спогадами, зокрема фотографією з лижної поїздки до Швейцарії 2004 року. На фото Чарльз та Вільям сидять поряд на тлі білосніжних лижних трас. На офіційних кадрах батько та син мають щасливий вигляд. У підписі Вільям написав:

"Бажаю Його Величності Королю щасливого 75-річчя!".

Ще одна фотографія взята з першого червневого виступу короля як монарха, на якому зображені Чарльз, Камілла і родина Уельських з дітьми. Вони махають публіці з балкону Букінгемського палацу.

Останнє зображення — нещодавнє фото короля Чарльза.

(гортайте фото праворуч)

Всі фотографії, зважаючи на все, були ретельно відібрані, оскільки на жодній з них немає брата Вільяма, принца Гаррі.

Принц Гаррі не поїхав на гірськолижний курорт Клостерс зі своїм батьком та братом 2004 року, а принц Вільям поїхав тоді зі своєю дівчиною Кейт Міддлтон.

Відсутність Гаррі на фотографіях не залишилася непоміченою королівськими шанувальниками, пише express, багато хто з них відзначив, що молодшого сина Чарльза спеціально проігнорували цього дня.

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