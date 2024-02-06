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Гаррі особисто повідомили, що у Чарльза рак: молодший син короля їде до Лондона

Гаррі особисто повідомили, що у Чарльза рак: молодший син короля їде до Лондона

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Герцог Сассекський вирушить до Великої Британії, щоб побачити свого батька короля Чарльза III після того, як монарху поставили діагноз на рак. Відомо, що Чарльз особисто повідомив новину своїм двом синам.

За даними Daily Telegraph, принц Гаррі, найімовірніше, вже вилетів до Лондона з Каліфорнії.

Принц Гаррі та його дружина Меган, герцогиня Сассекська живуть у Монтесіто в Каліфорнії зі своїми двома маленькими дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет. Поки невідомо, чи приєдналися вони до нього в цій поїздці.

Нагадаємо, увечері у понеділок Букінгемський палац оголосив, що у короля діагностували рак після нещодавньої операції з корекції збільшеної простати. Більше деталей не повідомляється.

Принц Гаррі та король Чарльз III / © Getty Images
Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Минулого понеділка Його Величність було виписано з лікарні після операції щодо збільшення простати, повідомляли, що процедура пройшла за планом.

А в неділю його помітили відвідуючи церкву в Сандрінгемі зі своєю дружиною королевою Каміллою.

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