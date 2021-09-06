Гаррі повинен сказати правду: названо ім'я ймовірного королівського расиста

Майбутні мемуари принца Гаррі, над якими він зараз працює, обростають новими подробицями.

Уже відомо, що герцог Сассекський отримає за цю роботу 20 мільйонів доларів, а його мемуари будуть опубліковані в чотирьох томах. Що саме розповість в книжках принц Гаррі — уявити навіть складно, адже йому лише 36 роки. Наприклад, його двоюрідний дід король Едуард VIII написав мемуари в 50-х роках, коли йому було вже за 50. Але Гаррі йде іншим шляхом.

Як пише The Sun, колишній дворецький принцеси Діани Пол Баррелл стверджує, що Гаррі назве ім'я королівського расиста, людини, який цікавився кольором шкіри первістка Гаррі і Меган Маркл — Арчі, коли він народився. Баррелл каже, що Гаррі збирається розкрити ім'я, і що цією людиною був не його батько принц Чарльз, а його дружина — герцогиня Корнуольська Камілла.

Принц Гаррі, Меган Маркл, королева Єлизавета II, герцогиня Корнуольська / Associated Press

За словами Баррелла, 36-річний принц не стане приховувати її ім'я, яка посіла місце його матері принцеси Діани, після її смерті. Однак немає жодних сумнівів в тому, що, розкривши правду, це лише посилить і без того непрості стосунки між Гаррі і його батьком Чарльзом.

А ось королівський журналіст Омід Скобі в своїй книжці "У пошуках свободи" стверджує, що герцог і герцогиня всерйоз думали про те, щоб розсекретити ім'я людини, яка цікавилася кольором шкіри їхнього первістка Арчі, але навряд чи зроблять це.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

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63-річний Пол Баррелл сказав журналу Closer: "Видавець, Penguin, без сумніву, захоче вкласти свої гроші в угоду з цією книжкою. Це означає, що їм не потрібна невизначеність — їм потрібні імена та конкретика". Сам же пан Баррелл наполягає на тому, що за роки служби в королівському палаці він ніколи не чув якихось расистських переконань в "Фірмі", а пропрацював він там не багато, ні мало 10 років.

Раніше принц Гаррі підтримав серіал "Корона", публічно заявивши, що йому подобається, як в ньому зображена його мачуха Камілла Паркер-Боулз. Ймовірно, на неї у принца також є образа за те, що на думку багатьох саме Камілла стала людиною, що зруйнували шлюб його батьків.

Меган Маркл і герцогиня Корнуольська Камілла / Associated Press

Нагадаємо, мемуари принца Гаррі будуть випущені 2022 року, коли його бабуся святкуватиме платиновий ювілей правління.

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