Гаррі та Камілла: чому принц незлюбив герцогиню Корнуольську

Королівські експерти не проти поміркувати про те, як принц Гаррі ставиться до своїх королівських родичів. Під приціл потрапила вчорашня іменинниця - герцогиня Корнуольська Камілла.

Королівська експертка Інгрід Сьюард розповіла, як стосунки пари вийшли з-під контролю, і тепер Гаррі не має до герцогині особливої теплоти.

75-річна Камілла є мачухою для 37-річного принца Гаррі від того часу, як вийшла заміж за принца Чарльза 2005 року. Після смерті принцеси Діани принц Чарльз не відразу познайомив своїх синів із Каміллою. Це сталося 1998 року, і, кажуть, принци одразу порозумілися з Каміллою. Але з роками це змінилося.

Виступаючи в подкасті Mirror's Pod Save the Queen, Інгрід Сьюард заявила: "Я не думаю, що Гаррі зацікавлений у розвитку стосунків із мачухою на цьому етапі свого життя".

Принц Гаррі, герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Королівська експертка пояснила, що спочатку принци Вільям і Гаррі були дуже щасливі прийняти Каміллу до сім'ї, адже вона трималася в тіні і не втручалася в їхнє життя, пише Daily Mail.

Інгрід прокоментувала стосунки Гаррі та Камілли після того, як біографиня принцеси Діани Тіна Браун заявила, що герцог Сассекський "терпіти не може" Каміллу і у своїх майбутніх мемуарах, які, нагадаємо, не вийдуть 2022 року, як передбачалося раніше, має намір розкрити деякі подробиці життя Камілли та Чарльза.

У своїй книжці "Палацові документи" авторка пише, що принц Вільям вже давно підтримав стосунки свого батька з Каміллою, але Гаррі дуже злий на те, що герцогиня Корнуольська стане королевою-консортом, коли принц Чарльз стане королем.

Принц Гаррі, герцогиня Камілла та принц Чарльз

Нагадаємо, у лютому 2022 року королева Єлизавета II оголосила свою волю щодо майбутнього титулу герцогині Корнуольської Камілли. Після смерті королеви Єлизавети II, коли на трон зійде її старший син, дружина Чарльза Камілла мала б отримати титул принцеси-консорта, а отримає титул королеви-консорта.

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